Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Bir otelde düzenlenen genel kurula katılan Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, olağan kurulun başarılı geçmesi ve sağlık camiası için hayırlara vesile olmasını diledi.
Çalışma hayatında birçok sorun olabildiğine işaret eden Sert, "Bu sorunların birini çözüyorsunuz başka sorunlar gündeme geliyor ama Öz Sağlık-İş Sendikası ve Hak-İş olarak sorunların takipçisiyiz. Buna göre çalışma yürüten bir anlayışla mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
AK Parti Diyarbakır Milletvekilli Mehmet Sait Yaz, İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının yöneticileriyle sendika üyelerinin katıldığı genel kurulda aday olan Mehmet Aküzüm yine şube başkanlığına seçildi.
Son Dakika › Güncel › Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü MAKOM ekipleri, Kırkağaç ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrasında yaşanan kısmi su birikintilerine hızlı bir şekilde müdahale etti.
AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Gazze'de insanların sadece bomba ve kurşunlardan değil, yiyecek ve temiz su eksikliğinden, hastanelerin elektriği ve ilacı olmamasından dolayı da öldüğünü belirtti. Özboyacı, uluslararası toplumun İsrail rejiminin sivillere yönelik saldırılarına karşı çıkamadığını ve bu durumun ortak vicdanda yaralar açtığını ifade etti.
Özvatan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Halit Demir, belediyecilik işinin sevmeden yapılamayacağını belirtti. Demir, vatandaşların memnuniyetini görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.
Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı Ergest Limka, Islamabad'daki Anjuman Faizul İslam Yetimhanesi'nde 200 yetim çocuğa özel bir iftar yemeği programı düzenlediklerini belirtti. Bu etkinlik, Dünya Yetimler Günü'nü kutlamak ve çocukları yalnız bırakmamak amacıyla gerçekleştirildi. Türk Kızılay, çocukların mutluluğunu görmekten büyük bir mutluluk ve huzur duyduklarını ifade etti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Sehan K., bunalıma girerek evinin 8. katındaki balkondan kendini aşağıya attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?