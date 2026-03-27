Özalp\'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi

Van'ın Özalp ilçesinde jandarma ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, okulları ziyaret ederek öğrencileri bilgilendirmeyi sürdürüyor.

Aşağı Akçagül İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen ekipler, emniyet kemeri kullanımı, karşıdan karşıya geçme kuralı, okul servislerine güvenli binme ve inme ile genel trafik kuralları konularında eğitim verdi.

Çocukların can güvenliğini sağlamak ve erken yaşta trafik bilincini yerleştirmek amacıyla verilen eğitimlerin devam edileceği bildirildi.