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Özalp'ta şiddetli yağmur sele neden oldu

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan sağanak sele neden olurken bazı işyerleri ve caddeleri su bastı.

Kent genelinde 3 gündür etkili sağanak, hayatı olumsuz etkilerken cadde ve sokaklar göle döndü, işyerlerini su bastı. Bugün etkisini artıran yağışlar dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, iş yerleri su altında kaldı. Ekipler, selin cadde ve sokaklara getirdiği çamuru temizlemeye başladı.