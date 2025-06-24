Özbek-Türk İş Forumu Taşkent'te Gerçekleşti

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) üyelerinin katılımıyla Özbek- Türk İş Forumu gerçekleştirildi.

TİM tarafından Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla düzenlenen iş forumuna, TİM üyesi 30'dan fazla şirketin yanı sıra çok sayıda Özbek iş adamları ile üst düzey yetkililer katıldı.

Forumun açılışında konuşan TİM Yönetim Kurulu üyesi Birol Celep, 150 bini aşkın ihracatçıyı temsil eden TİM'in, 27 sektörde faaliyet yapan 61 ihracatçı birliğini bünyesinde bulundurduğunu söyledi.

Celep, TİM'in ticaret heyetleri, fuarlar, alım heyetleri ve yaptıkları projelerle Türkiye'nin üretim gücünü ve ürün çeşitliliğini dünyaya tanıttığını belirtti.

Tarih boyunca bu toprakların ticarette önemli bir rol oynadığını, Büyük İpek Yolu güzergahında bulunan şehirleriyle Doğu ile Batı'yı ticari olarak birleştirdiğini ve bu şehirlerden biri olan Taşkent'in tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de bölgesel lojistik merkezi olma niteliğini sürdürdüğünü kaydeden Celep, bu anlamda Özbekistan ile ilişkilerin geliştirilmesinin TİM için büyük önem arz ettiğini vurguladı.

"Özbekistan gibi dinamik bir pazarda, ticari varlığımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Celep, bugün Özbekistan ile Türkiye arasında ilişkilerin her alanda güçlenerek devam ettiğini, bu forumun da iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Özbekistan'ın Türkiye'nin önemli ticari ortaklarından olduğuna işaret eden Celep, Özbekistan'a geçen yıl 2,2 milyar, bu yılın ilk çeyreğinde ise 457 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını aktardı.

Türkiye'nin Özbekistan'ın en çok ihracat yaptığı dördüncü ülke olarak öne çıktığına, Türkiye'nin de Özbekistan'ın en çok ithalat yaptığı beşinci ülke konumunda olduğuna dikkati çeken Celep, iki ülke arasındaki ticaret hacmini ilk etapta 5 milyar dolara, sonra da 10 milyar dolara çıkarma hedeflerinin bulunduğunu ifade etti.

Celep, "Bu hedefe ulaşma sürecinde daha yoğun ve kararlı adımlar atmamız gerekir. Savunma sanayisi, enerji, kimya, otomotiv, tekstil, hazır giyim, tarım ve altyapı gibi birçok alanda karşılıklı işbirliklerinin artması, önceliklerimiz arasında yer alıyor. İhracat ailesi olarak Özbekistan gibi dinamik bir pazarda, ticari varlığımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Bugün her sektörde ciddi bir rekabetin olduğunu söyleyen Celep, "Ancak Türkiye, kalitesi ve üretim altyapısı ile alanında fark yaratmış ve rüştünü ispatlamış bir ülke. Güvenilir tedarikçi kimliğimizle alıcılarımıza mal ve hizmet sunmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Özbek-Türk İş Forumu??????? kapsamında Özbek ve Türk iş insanları baş başa görüşmeler yaparak, karşılıklı işbirliği ve iş fırsatlarını ele alırken iki ülkenin şirketleri arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı.