Özbekistan'a Çinli Turistlerde Yüzde 75 Artış

Güncel

TAŞKENT, 23 Şubat (Xinhua) -- Özbekistan'a Çin'den gelen turist sayısında 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 75 artış görüldü.

Yerel medyanın ülkenin istatistik kurumunun verilerine dayandırdığı cumartesi günkü haberlerine göre Özbekistan'ı 2024 yılında 74.304 Çinli turistin ziyaret ettiği kaydedilerek, 2023 yılındaysa bu sayının 42.470 olduğu belirtildi.

Çin ve Özbekistan, Aralık 2024'te karşılıklı vize muafiyeti konusunda bir anlaşma imzalamıştı.

Özbekistan Turizm Komitesi, geçen yıl ülkenin turizm potansiyelini araştırdıklarını ve yerli ve yabancı turist çekmek için yeni tarihi rotalar geliştirdiklerini belirtmişti.