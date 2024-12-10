Özbekistan'a Turist Akını - Son Dakika
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Özbekistan'a Turist Akını

Ocak-ekim döneminde Özbekistan'ı 6,5 milyon turist ziyaret etti, artış yüzde 17,2.

10.12.2024 16:16
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Özbekistan'ı, yılın ocak-ekim döneminde yurt dışından 6 milyon 496 bin 600 turist ziyaret etti.

Özbekistan Devlet İstatistik Ajansı verilerine göre, 2024'ün 10 ayında ülkeye 6 milyon 496 bin 600 yabancı turist gelirken, bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 artış gösterdi.

Yılın ocak-ekim döneminde en fazla turist Tacikistan'dan geldi. Bu dönemde 1 milyon 878 bin 500 Tacikistanlı Özbekistan'ı ziyaret etti.

Bu dönemde Kırgızistan'dan 1 milyon 870 bin 300, Kazakistan'dan 1 milyon 267 bin 500, Rusya'dan 686 bin 700, Türkmenistan'dan 145 bin turist ülkeyi ziyaret ederken, aynı dönemde 95 bin 700 Türk vatandaşı turistik amaçla Özbekistan'a geldi.

Yılın on ayında ülkeyi 57,7 bin Çinli ziyaret ederken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat artış gösterdi.

2019'da 6 milyon 748 bin turistin geldiği Özbekistan'ı ziyaret eden yabancı turist sayısı, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de 1 milyon 500 bin, 2021'de 1 milyon 800 bin olarak kaydedilmişti.

2022'de 5 milyon 200 bin yabancı turistin geldiği Özbekistan'ı, 2023'te ise 7 milyon yabancı turist ziyaret etmişti.

Kaynak: AA

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