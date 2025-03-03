Özbekistan-Afganistan Ticaret Hedefi 3 Milyar Dolar

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TAŞKENT, 3 Mart (Xinhua) -- Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Özbekistan ve Afganistan'ın aralarındaki ticaret hacmini 3 milyar ABD dolarına çıkarmayı planladığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada cumartesi günü Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudretov ile Surhanderya bölgesindeki Termez Uluslararası Ticaret Merkezi'ni ziyaret eden Afganistan Ticaret Bakanı Nureddin Azizi arasında bir görüşme gerçekleştirildiği kaydedilerek, görüşmede ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumu ve bu konuda geleceğe dönük beklentilerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 3 milyar dolara çıkarmak için özel önlemler alındığı ifade edildi.

Görüşmede ticaretin yanı sıra tarım, tekstil, ilaç, gıda ve madencilik sektörlerinde karşılıklı fayda sağlayan işbirliği ve ortak bağların güçlendirilmesine yönelik ek tedbirlerin ele alındığı da belirtildi.

Ziyaret sırasında her iki taraftan yaklaşık 60 girişimcinin katılımıyla düzenlenen işletmeler arası müzakereler, iş topluluğuna yeni bağlantılar kurma ve ortak projeler ve ticaret anlaşmalarının uygulanmasının tatbiki yönlerini görüşme fırsatı sağladı.