Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı'nı aldı - Son Dakika
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı'nı aldı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı\'nı aldı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine Devlet Nişanı tevcih ettiği törende, "Bu unutulmaz ve feyizli anlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüce mükafatı olan devlet nişanını almaktan son derece iftihar duyuyorum.

06.06.2024 22:10
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine Devlet Nişanı tevcih ettiği törende, "Bu unutulmaz ve feyizli anlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüce mükafatı olan devlet nişanını almaktan son derece iftihar duyuyorum." dedi.

Mirziyoyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Devlet Nişanı Tevcih Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendisine Devlet Nişanı tevcih edilen Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve "Türk dostlarıyla" bir arada bulunmaktan duyduğu heyecanı ve mutluluğu dile getirerek "Bugün devletlerimiz arasındaki ilişkilerde tam anlamıyla tarihi bir gün." ifadesini kullandı.

Erdoğan ile kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesini taahhüt ettiklerini belirten Mirziyoyev, "Bu unutulmaz ve feyizli anlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüce mükafatı olan devlet nişanını almaktan son derece iftihar duyuyorum. Bu ödülü ilk önce Özbekistan ve Türkiye arasındaki eski kadim kardeşlik bağlarının sembolik bir remzi olarak kabul etmekten memnunum." diye konuştu.

Mirziyoyev, nişanın, "kardeş" Türk ve Özbek halklarının aşama kaydeden işbirliğini temsil ettiğini vurgulayarak, ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltmek için Erdoğan ile sarfettikleri ortak çabanın neticesinde nişanın kendisine verildiğini söyledi.

Türkiye'nin "şerefli ikinci yüzyılına" hızlı adımlarla girdiğini, Özbekistan'ın "üçüncü rönesansın" temellerini attığını kaydeden Mirziyoyev, "Yüce Allah'ın teveccühü ve halklarımızın karşılıklı desteğiyle gelecek yılları, Özbekistan ve Türkiye arasındaki baki kardeşlik ilişkilerinin altın dönemine elbette dönüştüreceğiz." dedi.

Mirziyoyev, ortak dil ile medeniyeti temel alan ve atalarının zengin manevi mirasından güçlenen Özbek ve Türk halklarının müreffeh geleceğe doğru beraber hareket edeceğini vurgulayarak, çok yönlü ve uzun dönemli ilişkileri, iki devletin menfaatleri yönünde hızla geliştirmek ve halkları yüksek hedeflere doğru esinlendirmek konusunda kararlı olduklarını kaydetti.

Kendisine verilen devlet nişanı için "kardeş" Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Mirziyoyev, "Her zaman altını çizerek söylüyorum. Türkiye, Özbekistan için en yakın kardeş ülkedir. Recep Tayyip Erdoğan zatıdevletleri ise ata yurdunun en büyük dostudur." dedi.

Mirziyoyev, konuşmasının sonunda, Türk halkı için iyi niyet dileklerini sundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı'nı aldı - Son Dakika

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