Özbekistan Cumhurbaşkanı TUSAŞ tesislerini ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, TUSAŞ tesislerine ziyaret gerçekleştirdi.

Mirziyoyev'e ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve diğer yetkililer eşlik etti.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Mirziyoyev'in ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Görüşmelerin ardından, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi araçları gösteri uçuşu yaptı. Bu kapsamda, genel maksat helikopteri GÖKBEY, T-129 ATAK helikopteri ile HÜRKUŞ, havada hünerlerini sergilerken Mirziyoyev de araçların özellikleri hakkında bilgilendirildi.

Gösteri uçuşunun ardından alanı gezen Mirziyoyev, Görgün ve diğer yetkililerden alandaki silah ve teçhizata ilişkin bilgi aldı. Mirziyoyev, yerli ve milli savaş uçağı KAAN ile ANKA insansız hava aracını da Yılmaz ve Görgün ile inceledi.