Özbekistan Cumhurbaşkanı TUSAŞ tesislerini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özbekistan Cumhurbaşkanı TUSAŞ tesislerini ziyaret etti

Özbekistan Cumhurbaşkanı TUSAŞ tesislerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, TUSAŞ tesislerine ziyaret gerçekleştirdi.

06.06.2024 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, TUSAŞ tesislerine ziyaret gerçekleştirdi.

Mirziyoyev'e ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve diğer yetkililer eşlik etti.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Mirziyoyev'in ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Görüşmelerin ardından, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi araçları gösteri uçuşu yaptı. Bu kapsamda, genel maksat helikopteri GÖKBEY, T-129 ATAK helikopteri ile HÜRKUŞ, havada hünerlerini sergilerken Mirziyoyev de araçların özellikleri hakkında bilgilendirildi.

Gösteri uçuşunun ardından alanı gezen Mirziyoyev, Görgün ve diğer yetkililerden alandaki silah ve teçhizata ilişkin bilgi aldı. Mirziyoyev, yerli ve milli savaş uçağı KAAN ile ANKA insansız hava aracını da Yılmaz ve Görgün ile inceledi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan, Türkiye, TUSAŞ, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan Cumhurbaşkanı TUSAŞ tesislerini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü
14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
16:03 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a tazminat davası açtı Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a tazminat davası açtı
15:59 İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul’da mutlu olmanın yolu Cizre’de mutlu olmaktan geçiyor İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor
15:48 Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı
15:19 ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü
15:13 Erden Timur’un Galatasaray’a son kıyağı Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor Erden Timur'un Galatasaray'a son kıyağı! Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 16:33:56. #1.13#
SON DAKİKA: Özbekistan Cumhurbaşkanı TUSAŞ tesislerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement