Özbekistan'da 4 Mevsim Turizmi Hedefi

Tarihi İpek Yolu üzerindeki şehirleri, zengin kültürel mirası ve son yıllarda hız kazanan turizm yatırımlarıyla öne çıkan Özbekistan, turizmi ekonominin stratejik sektörlerinden biri haline getirmek amacıyla "4 mevsim turizmi" modeliyle 15 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

Son yıllarda uygulanan vize kolaylıkları, ulaşım ve konaklama altyapısına yapılan yatırımlar, uluslararası tanıtım faaliyetleri ve yeni turizm destinasyonlarının geliştirilmesi sonucunda ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı son yıllarda önemli ölçüde arttı.

2019 yılında 6 milyon 748 bin yabancı turist ağırlayan Özbekistan'ı, 2025'te 11 milyon 700 bin kişi ziyaret etti. Geçen yıl yıllık bazda yüzde 46,8'lik artışla ülke turizminde şimdiye kadarki en yüksek büyüme oranı kayıtlara geçti.

Bu yılın ocak-nisan döneminde ülkeye turistik amaçlarla gelen yabancı ziyaretçi sayısı 4 milyon 48 bin 417'ye ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,9 arttı.

Bu dönemde Özbekistan'a en fazla turist gönderen ülkeler Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Rusya, Afganistan, Çin, Türkmenistan ve Türkiye oldu.

Yetkililer, yıl sonuna kadar turist sayısının 15 milyona ulaşmasını, orta vadede ise 20 milyon seviyesine çıkarılmasını hedefliyor.

Tarihi şehirlerden doğa ve festival turizmine

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Semerkant, Buhara, Hive ve Şehrisebz ülke turizminin temelini oluşturuyor.

"Doğu'nun Roması" olarak anılan Semerkant, İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden Buhara, açık hava müzesi niteliğindeki Hive ve Emir Timur'un doğduğu Şehrisebz, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.

Ancak Özbek makamları son dönemde, turizmi yalnızca tarihi şehirlerle sınırlı tutmak yerine yılın tamamına yayacak yeni destinasyonlar geliştirmeye odaklanmış durumda.

Bu kapsamda Taşkent yakınlarındaki Çarvak ile Cizzah vilayetindeki Zamin turizm bölgelerine önemli yatırımlar yapıldı. Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekte bulunan Zamin'de 20'den fazla otel, teleferik sistemleri ve Orta Asya'nın en uzun yaya köprülerinden biri hizmete açıldı.

Bölge, ilkbahar ve yaz aylarında doğa yürüyüşü, kampçılık ve ekoturizm meraklılarının önemli uğrak noktalarından biri haline geldi.

Kış turizmi yatırımları öne çıkıyor

Özbekistan'ın dört mevsim turizm stratejisinde kış turizmi de önemli yer tutarken, ülkede kış turizminin geliştirilmesi için önemli yatırımlar yapılmaya devam ediyor.

Taşkent'e yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Çimgan ve Amirsoy kayak merkezleri, modern tesisleri ve geniş pistleriyle başta Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden olmak üzere çok sayıda yabancı turisti ağırlıyor.

Orta Asya'nın en eski kayak merkezlerinden Çimgan ile 2019'da 900 hektarlık alanda hizmete açılan Amirsoy, son yıllarda bölgesel kış turizminin önemli merkezleri arasında gösteriliyor.

Festival ve gastronomi turizmi büyümeyi destekliyor

Ülkede düzenlenen uluslararası festivaller de turizm hareketliliğine önemli katkı sağlıyor.

Namangan Uluslararası Çiçek Festivali, Buhara İpek ve Baharat Festivali, Hive Uluslararası Dans ve Halk Oyunları Festivali ile Parkent Üzüm Festivali her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi çekiyor.

Bu yıl 65'incisi düzenlenen Namangan Uluslararası Çiçek Festivali kapsamında kent genelinde yaklaşık 150 milyon çiçek dikildi. Festival organizasyonu "bir ay içinde ekip tarafından en fazla çiçek dikimi" kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

40 gün sürecek festival boyunca 150'den fazla kültürel ve sanatsal etkinlik düzenlenmesi, 50'den fazla ülkeden 1 milyondan fazla yabancı turistin ağırlanması bekleniyor.

Özbek pilavı etrafında şekillenen gastronomi festivalleri ve yarışmalar da ülkenin mutfak kültürünü tanıtarak turizm çeşitliliğine katkı sağlıyor.

"Özbekistan, küresel turizm pazarındaki konumunu güçlendiriyor"

Turizm uzmanı Yarkın Tohtayev, AA muhabirine, Özbekistan'ın son yıllarda turizm sektörünü stratejik önceliklerden biri haline getirerek bu alandaki yatırımlarını artırdığını ve aynı zamanda dört mevsim turizm anlayışının geliştirilmesine yönelik projelere ağırlık verdiğini belirtti.

Tohtayev, vize muafiyeti uygulamalarının genişletilmesi, elektronik vize sisteminin yaygınlaştırılması ve uluslararası tanıtım çalışmalarının ziyaretçi sayısındaki artışta önemli rol oynadığını belirterek, ulaştırma altyapısına yapılan yatırımların da sektöre ivme kazandırdığını ifade etti.

Taşkent'i Semerkant, Buhara, Hive ve Şehrisebz'e bağlayan yüksek hızlı tren hatlarının turistik hareketliliği artırdığına dikkati çeken Tohtayev, "Eskiden Taşkent'ten Hive'ye trenle yaklaşık 24 saatte ulaşılabilirken bugün yüksek hızlı trenle bu süre yaklaşık 7 saate düştü. Bu gelişme ülke turizmi açısından önemli bir dönüm noktası oldu." dedi.

Tohtayev, yerli ve yabancı hava yolu şirketlerinin tarihi şehirlere yönelik sefer sayılarını artırmasının da turizme olumlu yansıdığını kaydederek, "Altyapı yatırımları, uluslararası tanıtım faaliyetleri, yeni hava yolu bağlantıları ve dört mevsim turizm projeleri Özbekistan'ı Orta Asya'nın en hızlı büyüyen turizm destinasyonlarından biri haline getirdi. Tarihi şehirleri, gelişen ulaşım ağı ve artan turizm yatırımlarıyla Özbekistan, küresel turizm pazarındaki konumunu her geçen yıl daha da güçlendiriyor." diye konuştu.

Ülkenin tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra dağları, çölleri, gölleri ve doğal alanlarının da önemli turizm potansiyeli taşıdığını dile getiren Tohtayev, "Her mevsimin tadında yaşandığı Özbekistan'da dört mevsim turizmin gelişmesi için gerekli tüm koşullar mevcut." ifadesini kullandı.