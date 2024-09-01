Özbekistan'da Bağımsızlık Günü dolayısıyla mahkumlara af kararı

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Özbekistan'da bugün kutlanan Bağımsızlık Günü dolayısıyla bazı mahkumlar için af kararı alındı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkenin bağımsızlığının 33. yılı dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve kesinlikle düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Toplam 522 mahkumun yararlanacağı af kararnamesine göre, 462 hükümlü salıverilecek, 60 mahkumun ise ceza süreleri kısaltılacak.

Kararnameden faydalananlar arasında yasa dışı örgütlere mensup 27 kişi, 60 yaş üstü 25 kişi, 56 kadın ve 19 yabancı uyruklu bulunuyor.

Afla bugünden itibaren tahliye edilecek mahkumların topluma uyum sağlamaları için ilgili bakanlık ve devlet kurumları görevlendirildi.

Özbekistan'da Cumhurbaşkanı tarafından ulusal ve dini bayramlar dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren" mahkumlar için af ilan ediliyor.