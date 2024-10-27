Özbekistan\'da Genel Seçimler Başladı

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- Özbekistan'da halk genel seçimler için sandık başında

TAŞKENT - Özbekistan'da genel seçimler için oy kullanma işlemleri yerel saatle 08.00 itibariyle başladı.

Özbekistan'da halk sandık başına gidiyor. Özbekistan Ali Meclisi'nin yeni üyelerinin ve yerel meclisler konumundaki Mahalli Kengeş temsilcilerinin belirleneceği genel seçimlerde oy kullanma işlemleri yerel saatle 08.00'de başladı. Kayıtlı 19,8 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, 10 bin 700 seçim merkezi kuruldu.

Özbekistan Liberal Demokrat Partisi, Özbekistan Halk Demokrat Partisi, Özbekistan Milli Diriliş Demokrat Partisi, Özbekistan Adalet, Sosyal Demokrat Partisi ve Özbekistan Ekoloji Partisi ülkenin yasama kanadı olan Ali Meclis'teki 150 sandalye için yarışırken, milletvekillerin 75'i tek üyeli seçim bölgelerinden, diğer 75'i ise parti listelerinden seçilecek.

Ülkede oy kullanma işlemleri saat 20.00'de sona erecek. Seçim sonuçlarının ise Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu tarafından yarın açıklanması bekleniyor.