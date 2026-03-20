Özbekistan'da misafir edilecek depremzedeler Hatay'dan uğurlandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özbekistan'da misafir edilecek depremzedeler Hatay'dan uğurlandı

20.03.2026 05:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan Cumhuriyeti tarafından Nevruz Bayramı dolayısıyla misafir edilecek, öksüz ve yetim çocukların da yer aldığı 160 depremzede Hatay'dan uğurlandı.

Hatay Havalimanı'ndaki uğurlamaya katılan Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov, AA muhabirine, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in 29 Ocak'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında Hataylı depremzedeleri ülkesinde misafir edeceklerini açıkladığını hatırlattı.

Bu kapsamda Hataylıları Özbekistan'a uğurladıklarını ve bunun için mutlu olduklarını belirten Haydarov, "Hataylı kardeşlerimiz Özbekistan'da hem Ramazan hem de Nevruz bayramını birlikte yaşayacaklar. Orada Özbekistan'ın tarihini, medeniyetini, dilini görecekler, öğrenecekler, iki ülke arasındaki dostluk pekişecek." dedi.

Özbekistan'a uğurlanan afetzedelerden Cevat Aslan da eşi ve oğluyla gideceklerini ve bunun için çok mutlu olduklarını söyledi.

Bu imkan kendilerine sağlandığı için teşekkür eden Aslan, "Özbekistan'daki kardeşlerimizi göreceğiz, tanıyacağız. Bu olanağı sağladıkları için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Depremzedelerden Leyla Güner ise oğlu ve kızıyla yola çıktıklarını belirtti.

İki bayramı da Özbekistan'da geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Güner, şunları kaydetti:

"Sağ olsun Özbekistan Cumhurbaşkanı ve değerli Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan biz depremzedelere Nevruz Bayramı için böyle bir seyahat düzenledi. Depremzedelere moral olsun diye, sağ olsunlar, Allah razı olsun onlardan. Türkiye ve Özbekistan kardeş ülkeler, oraya gittiğimiz için mutluyuz, Özbekistan bizim kardeş ülkemiz. Nevruz Bayramı'nda dileğimiz, bütün dünya için inşallah barış olur, savaşlar durur, hiçbir yerde savaş olmaz, bütün ülkeler kardeşçe yaşar inşallah."

Daha sonra, aralarında öksüz ve yetim çocukların da yer aldığı 160 Hataylı depremzede, pasaport ve bilet işlemlerinin ardından Özbekistan'a uğurlandı.

Kaynak: AA

Nevruz Bayramı, Özbekistan, Misafir, Güncel, Hatay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İllere göre bayram namazı saatleri İllere göre bayram namazı saatleri
İsrail’den bir ilk Hazar Denizi’nde 5 İran gemisini vurdular İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular
Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu
Savaşın seyrini değiştirecek sözler İran’a Körfez ülkesinden ültimatom geldi Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber

23:46
Tacikistan’dan İran’a giden konvoy tartışma yarattı: İnsani yardım mı, İHA sevkiyatı mı
Tacikistan'dan İran'a giden konvoy tartışma yarattı: İnsani yardım mı, İHA sevkiyatı mı?
22:52
Sergen Yalçın, ’’30 gündür oruç tutan tek oyuncu o’’ deyip öğrencisini övdü de övdü
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
22:11
Netanyahu konuşurken, İran İsrail’in rafinelerini füzelerle vurdu
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu
21:58
21 ev için ödediği aidat akılalmaz
2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
20:28
Özgür Özel’le ilgili çarpıcı iddia Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 05:48:15. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.