Taşkent\'te Yeni Eğitim Yılı Töreni

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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki Milli Eğitim Bakanlığı Türk İlköğretim Okulu'nda 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Büyükelçilik mensupları, ülkedeki Türk kurum ve şirketlerinin yetkilileri ve öğrenciler ile veliler katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Bekar, bugün Türkiye'deki 81 vilayetteki 75 bin okulda 19 milyon 900 bin öğrenci ile aynı gün, aynı saatte, aynı duygularla yeni bir eğitim-öğretim yılına daha başladıklarını kaydederek, herkese yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Bekar, "Ülkemizden binlerce kilometre ötede ancak yine kardeş bir coğrafyada devletimizin açtığı bir okulda yine Türkiye'den gelen seçkin bir öğretmen topluluğuyla eğitim alma imkanı bulan sizler, çok şanslı öğrencilersiniz." dedi.

Eğitim Müşaviri Ebubekir Aydın da yeni eğitim yılı dolayısıyla öğrencileri kutladı.

Okul Müdürü Zeynep Barut, okulun tamirat ve tadilatına katkıda bulunan Türk iş adamları ve velilere teşekkür etti.

Törenin ardından okulun tamir ve tadilatına katkıda bulunan Türk işadamları ve velilere plaket takdim edildi.