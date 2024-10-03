Özbekistan'dan Orta Doğu'ya İtidal Çağrısı - Son Dakika
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Özbekistan'dan Orta Doğu'ya İtidal Çağrısı

Özbekistan, Orta Doğu'daki gerginlikten endişeli ve çatışan taraflara itidal çağrısında bulundu.

03.10.2024 23:18
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Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da gerginliğin artmasından derin endişe duyduklarını belirterek, çatışan taraflara itidal çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından Orta Doğu'daki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Özbek tarafının Orta Doğu'daki gerginliğin artmasının, bölgede güvenlik riskleri ve tehditlerinde benzeri görülmemiş tırmanışa yol açabileceği ve tüm uluslararası toplum için öngörülemeyen sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuldu.

Çatışan taraflara itidalli davranmaları ve gerilimi daha da tırmandıracak eylemlerden kaçınmaları çağrısı yapılan açıklamada, "Özbekistan, çatışmanın uluslararası normlara ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak barışçıl şekilde çözülmesi için acil tedbirlerin alınması gerektiğini bir kez daha vurguluyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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