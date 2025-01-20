Özbekistan Ekonomisi Yüzde 6,5 Büyüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özbekistan Ekonomisi Yüzde 6,5 Büyüdü

2024'te ekonominin yüzde 6,5 büyümesi ve enflasyonun yüzde 9,8 olacağı bekleniyor.

20.01.2025 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan ekonomisi geçen yıl yüzde 6,5 büyüme gösterdi.

Özbekistan Devlet İstatistik Ajansı verilerine göre, ülke ekonomisi 2024'te yüzde 6,5 büyüme kaydederken, enflasyon oranı yüzde 9,8 olarak hesaplandı.

Geçen yıl ülkedeki sanayi üretimi yüzde 6,8, hizmetler sektörü yüzde 12,9, inşaat sektörü yüzde 8,8, yük taşımacılığı yüzde 3,1, yolcu taşımacılığı yüzde 6 ve perakende satışlar yüzde 9,9 artarken, halkın reel gelirleri yüzde 8,1 oranında yükseldi.

Ülkenin 2024'te toplam dış ticaret hacmi 2023'e kıyasla yüzde 3,8 artış gösterirken, bu çerçevede ihracat hacmi yüzde 8,4, ithalat hacmi ise yüzde 25,6 arttı.

Kovid-19 salgını öncesi yıllık yüzde 5 ila 6 büyüyen ülke ekonomisi, 2020'de yüzde 1,6, 2021'de yüzde 7, 2022'de yüzde 5,7, 2023'te ise yüzde 6 büyüme göstermişti.

Kaynak: AA

Özbekistan, Ekonomi, Ulaşım, Finans, Güncel, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan Ekonomisi Yüzde 6,5 Büyüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:56 Adı dahi yetti Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
17:42 EYT’yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor İşte sistem hakkında merak edilenler EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler
17:38 Biden, görev devretmesine saatler kala Trump’ın hedef alabileceği kişilere ’af’ çıkardı Biden, görev devretmesine saatler kala Trump'ın hedef alabileceği kişilere 'af' çıkardı
17:05 Trump’ı tebrik eden Putin’den ’’Diyaloğa açığım’’ mesajı: Ukrayna’da uzun sürecek bir barış istiyoruz Trump'ı tebrik eden Putin'den ''Diyaloğa açığım'' mesajı: Ukrayna'da uzun sürecek bir barış istiyoruz
16:30 Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı
07:20 DEM Parti heyeti ikinci İmralı görüşmesi için başvuru yapacak DEM Parti heyeti ikinci İmralı görüşmesi için başvuru yapacak
07:14 Fenerbahçe’nin iptal edilen gollerinde karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Fenerbahçe'nin iptal edilen gollerinde karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
06:38 İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı
02:06 Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti
01:41 Esenyurt’taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti Esenyurt'taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
00:48 İzmir’de tır kazası: İki kişi hayatını kaybetti İzmir'de tır kazası: İki kişi hayatını kaybetti
00:30 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bomba ihbarı asılsız çıktı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba ihbarı asılsız çıktı
23:55 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: ’Oylarımız yüzde 40’a yaklaşıyor’ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 18:20:28. #1.12#
SON DAKİKA: Özbekistan Ekonomisi Yüzde 6,5 Büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.