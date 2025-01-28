Özbekistan Hava Yolları'ndan Rusya Hava Sahasına Alternatif Rota

Güncel

Özbekistan Hava Yolları şirketinin, Avrupa ülkelerine düzenlediği seferlerde güvenlik gerekçesiyle Rusya hava sahasını kullanmadığı, uçuşlarını Türkiye ve Azerbaycan hava sahası üzerinden gerçekleştirdiği bildirildi.

Özbekistan Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Şuhrat Hudaykulov, yaptığı açıklamada, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) raporunun ardından, 20 Ocak'tan itibaren Avrupa ülkelerine olan uçuş rotalarını değiştirdiklerini belirtti.

Özbekistan Hava Yollarına ait uçakların, artık Rusya hava sahasını kullanmadığını bildiren Hudaykulov, şirketin Avrupa seferlerini, Azerbaycan ve Türkiye hava sahası üzerinden gerçekleştirdiğini kaydetti.

Hudaykulov, söz konusu kararın, Rusya hava sahasının güvenliğine ilişkin EASA'nın yayımladığı rapora dayandığını vurgulayarak, Özbekistan Hava Yollarının Avrupa ülkeleri uçuş güzergahlarının artık daha güneye, Azerbaycan ve Türkiye hava sahalarına doğru kaydığını dile getirdi.

Bu durumun hava yolu şirketine daha fazla zaman kaybettirdiğini ve ek maliyetler doğurduğunu ifade eden Hudaykulov, bunun mecburi bir durum olduğunu, bu nedenle uçak bileti fiyatlarına yansımadığını vurguladı.

Hudaykulov, bu kararların ülkenin havacılık otoriteleri tarafından alındığını belirterek, tüm uçuşların en üst düzeyde güvenlik sağlanarak gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ukrayna ve Rusya'nın Avrupa kısmı ile Asya yönündeki bazı dağlık bölgelerin, hava koşulları da dahil farklı nedenlerden dolayı tehlikeli hava sahaları olarak kabul edildiğini aktaran Hudaykulov, şirketin tüm hava yolu güzergahları için alternatif veya yedek güzergahların bulunduğunu sözlerine ekledi.