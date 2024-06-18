Özbekistan'ın Geleneksel Halıları Dünyada Rağbet Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özbekistan'ın Geleneksel Halıları Dünyada Rağbet Görüyor

Özbekistan'ın Semerkant, Buhara, Hive ve birçok şehrinde farklı desen, motif ve yöntemlerle yüzyıllardır aynı gelenekle dokunan halılar, dünyanın dört bir yanında rağbet görüyor. Göz alıcı renklerdeki ipek, yün veya pamuklu kumaşlara özenle işlenen kendisine has dokuma teknikleriyle ünlü Özbekistan'da her şehre özgü halılar, dünyanın dört bir tarafındaki evleri süslüyor. Dayanıklılığı ve estetik değeriyle ünlü Özbek halı dokumacılığı, ülkenin el sanatlarında önemli bir bileşen.

18.06.2024 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan'ın Semerkant, Buhara, Hive ve birçok şehrinde farklı desen, motif ve yöntemlerle yüzyıllardır aynı gelenekle dokunan halılar, dünyanın dört bir yanında rağbet görüyor.

Göz alıcı renklerdeki ipek, yün veya pamuklu kumaşlara özenle işlenen kendisine has dokuma teknikleriyle ünlü Özbekistan'da her şehre özgü halılar, dünyanın dört bir tarafındaki evleri süslüyor.

Dayanıklılığı ve estetik değeriyle ünlü Özbek halı dokumacılığı, ülkenin el sanatlarında önemli bir bileşen.

Elde dokunan ve renkli yün ipliklerle süslenen özgün tasarımlara sahip halılar, simetrik geometrik desenler ve soyut figürleriyle öne çıkıyor.

Semerkant, Buhara, Hive ve birçok şehirde farklı desen, motif ve yöntemlerle yüzyıllardır aynı gelenekle dokunan halılar, dünyanın dört bir tarafında evleri, salonları ve sarayları süslüyor.

"Sipariş aldığımız halıların üzerine renkleri, şekilleri duvarlara bakarak yapıyoruz"

Özbekistan'ın batısındaki Harezm bölgesinde bulunan Hive'de 30 yaşındaki halı dokumacısı Zübeyde Rozmetova, AA muhabirine, 19 yaşından beri bu işi yaptığını söyledi.

Dokumacılığı büyüklerinden ve işin ustalarından öğrendiğini belirten Rozmetova, halıları en az 9-10 ayda tamamladığını, başlangıçta dokuma tezgahını kurmanın 5 gün sürdüğünü anlattı.

Rozmetova, sipariş üzerine de halılar yapmaya başladıklarını dile getirerek, "Hive halısının, kendisine özgü bir yöntemi var. Sipariş aldığımız halıların üzerine renkleri, şekilleri duvarlara bakarak yapıyoruz. Yaptığımız halılar, sadece Özbekistan'da değil bilmediğimiz ülkelerde odaları, salonları süslüyor." dedi.

Bazı halı desenlerinde yer alan çiçekleri dokuduğunda kendisini çok iyi hissettiğini belirten Rozmetova, halıları elleriyle dokuduğu için mutlu hissettiğini söyledi.

Rozmetova, "Halı yapmayı, örmeyi kızıma da öğretmek istiyorum. Kızım büyüyünce ona öğreteceğim. Şu an yaptığım halı zor desenlere, örgülere sahip. Çocuklarımı düşününce bana bu iş kolay geliyor. Bunu yaparken dinleniyorum. Günde 8-9 saat çalışıyorum, öğle yemeğini de bu atölyede yiyorum." ifadelerini kullandı.

Semerkant'ta Türkmen kökenli, Afganistan'dan göçmüş ailenin kurduğu "Semerkant Buhara İpek Halıları", geçmişi yüzlerce yıla dayanan, halı dokumacılığının aktif devam ettiği bir şirket.

Ülkenin halı dokumacılığı geçmişine dair müze görünümündeki kuruluşa bugüne kadar birçok devlet ve hükümet başkanı ziyarette bulundu.

Her gün yüzlerce yabancı turistin ziyaret edip el dokuması halıları inceleyip satın alabildiği kuruluşta fiyatlar binlerce doları buluyor.

Şirkete ait fabrikadaki bazı halıların yapımı 5 yıl sürebiliyor.

Yüzlerce kişinin çalıştığı fabrikada üniversite öğrencileri de staj görüyor.

Burada farklı yöntemlerle üretilen halılar, Rusya başta olmak üzere Amerika ve Avrupa'daki birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Kaynak: AA

Özbekistan, Buhara, Kültür, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan'ın Geleneksel Halıları Dünyada Rağbet Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:21 Efes Antik Kenti’nde özel davet skandalı Türk vatandaşları içeriye sokmadılar Efes Antik Kenti'nde özel davet skandalı! Türk vatandaşları içeriye sokmadılar
10:55 İzmir’de infial yaratan görüntü Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti
10:31 Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik
10:07 Salda Gölü tehlike altında mı Valilik “yeni yol“ iddiasını yalanladı Salda Gölü tehlike altında mı? Valilik "yeni yol" iddiasını yalanladı
00:19 Batı Kudüs’teki Netanyahu karşıtı gösteriden kareler Sert müdahale anbean görüntülendi Batı Kudüs'teki Netanyahu karşıtı gösteriden kareler! Sert müdahale anbean görüntülendi
10:57 Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat’ın davası ertelendi Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat'ın davası ertelendi
09:56 Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi
09:13 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan “Kaçak hacılar Suudi Arabistan’a ihbar edildi’ iddiasına yalanlama Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Kaçak hacılar Suudi Arabistan'a ihbar edildi' iddiasına yalanlama
09:02 Yazar Eylem Tok ve oğlunun ABD’deki ilk duruşması bugün Türkiye’nin iade talebi görüşülecek Yazar Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki ilk duruşması bugün! Türkiye'nin iade talebi görüşülecek
08:40 İlker Kaleli’den 44. yaşına giren Sıla’ya romantik kutlama: Yüzün hep gülsün İlker Kaleli'den 44. yaşına giren Sıla'ya romantik kutlama: Yüzün hep gülsün
08:13 Apartman dairesinde feci yangın Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü, baba ağır yaralandı Apartman dairesinde feci yangın! Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü, baba ağır yaralandı
08:10 Bomba iddia Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami’de dünyaevine girdi Bomba iddia! Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami'de dünyaevine girdi
07:39 Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti
07:39 Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi! Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 11:55:05. #1.12#
SON DAKİKA: Özbekistan'ın Geleneksel Halıları Dünyada Rağbet Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement