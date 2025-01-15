Özbekistan ve BAE Yeni Ekonomi Dönemini Başlatıyor - Son Dakika
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Özbekistan ve BAE Yeni Ekonomi Dönemini Başlatıyor

İki ülke, ticaret hacmini 2030'da 10 kat artırmayı hedefliyor ve stratejik ortaklık kurdu.

15.01.2025 17:50
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Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet başkanları, ülkeleri arasında yeni bir ekonomik ortaklık dönemini başlatma konusunda anlaştı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, resmi temaslarda bulunduğu Abu-Dabi'de BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Mirziyoyev ve Al Nahyan, iki ülke arasındaki siyasi, ticari-ekonomik, yatırım, inovasyon, kültürel-insani ve diğer alanlardaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Liderler, bu ziyaretin ikili ilişkiler tarihinde yeni bir sayfa açtığını ve ikili ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine yükselmekte olduğunu belirtti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin güçlendirilmesi, yapay zeka, dijitalleşme, yenilenebilir enerji, kentsel planlama, altyapı ve turizm gibi alanlarda işbirliğinin genişletilmesi kararlaştırıldı.

2030 yılına kadar karşılıklı ticaret hacmi 10 kat arttırılacak

Devlet başkanları, 2025-2027 yıllarını "Özbekistan ile BAE arasında yeni bir ekonomik işbirliği dönemi" olarak ilan edilmesi konusunda anlaştı.

Bu çerçevede 2030 yılına kadar karşılıklı ticaret hacminin 10 kat artırılması ve yatırım portföyünün 50 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında stratejik ortaklığın kurulması, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması, mali-teknik, standardizasyon, metroloji, ileri teknolojiler, adalet, tarım, gıda güvenliği ve madencilik alanlarında işbirliğini öngören anlaşmalar imzalandı.

Kaynak: AA

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