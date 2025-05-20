Özbekistan ve Macaristan İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Özbekistan ve Macaristan İlişkileri Güçleniyor

Mirziyoyev ve Orban, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkarılması konusunda anlaştı.

20.05.2025 20:17
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmiş stratejik ortaklık düzeyine çıkarılması konusunda anlaştı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Macaristan'da Başbakan Viktor Orban ile bir araya geldi.

Görüşmede, Özbekistan ile Macaristan arasındaki stratejik ortaklık ve çok yönlü işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konularını ele alan taraflar, iki ülke arasındaki yapıcı işbirliğinin her alanda istikrarlı olarak gelişmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

İki ülke arasındaki ticari, ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve ilk etapta ikili ticaret hacminin 500 milyon avroya çıkarılmasının önemine işaret eden Mirziyoyev ve Orban, ayrıca banka ve maliye alanlarındaki ilişkilerin genişletilmesi konusunda mutabık kaldı.

Mirziyoyev ve Orban, Macaristan şirketlerinin öncülüğünde Özbekistan'da Avrupa şirketleri için özel sanayi bölgesi oluşturulması konularını görüşürken, bu çerçevede temmuzda Budapeşte'de yapılacak Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon toplantısında yatırım ortaklığı programının hazırlanması ve kabul edilmesi konusunda anlaştı.

Özbekistan-Macaristan İş Konseyi faaliyetlerinin yeniden başlatılması ve gelecek toplantının iş dünyası temsilcilerinin geniş katılımıyla yakın dönemde gerçekleştirilmesi konusunda anlaşan liderler, ayrıca iki ülke bölgeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Macaristan'da İkinci Bölgelerarası Forum'a hazırlıkla ilgili konuları da gözden geçirdi.

Liderler, iki ülke arasındaki turizm ve kültürel alışverişin canlandırılması amacıyla Macaristan ve Özbekistan arasında doğrudan uçuşların başlatılması konularını ele alırken, ayrıca eğitim alanındaki işbirliğinin artırılması ve bu çerçevede karşılıklı öğrenci değişimlerinin başlatılmasının önemine dikkati çekti.

Ayrıca Macaristan üniversitelerinin Özbekistan'da şubelerinin kurulması imkanlarını gözden geçiren liderler, bu çerçevede Özbekistan ve Macaristan rektörlerinin üçüncü forumunun bu yıl Taşkent'te düzenlenmesi konusunda mutabık kaldı.

Mirziyoyev ve Orban, iki ülke arasında varılan mutabakatların uygulanmasının denetimi amacıyla yetkili bakanlıklara ortak yol haritası hazırlamaları talimatını vererek, Özbekistan ile Macaristan arasındaki ilişkilerin genişletilmiş stratejik ortaklık düzeyine çıkarılması konusunda anlaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özbekistan ve Macaristan İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

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