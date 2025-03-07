Özdağ: Bakan Kurum Sorulara Yanıt Vermiyor

(ANKARA)- Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Muğla'daki fahiş ev fiyatlarına ilişkin verdiği soru önergesine yanıt vermediğini belirterek "Murat Bey sorularımıza yanıt vermeye dahi tenezzül etmiyor. Konut krizi derinleşirken sessiz kalarak kaçamazsınız" dedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması talebiyle Muğla'daki fahiş ev fiyatlarına ilişkin 11 Şubat 2025'te soru önergesi vermişti. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kurum'un soru önergesine yanıt vermediğin ibelirtti. Özdağ'ın paylaşımı şöyle:

"Muğlalı hemşehrilerim, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'u ve yardımcılarını sizlere şikayet ediyorum. Muğla'daki fahiş konut fiyatlarını ve vatandaşlarımızın ev sahibi olma süresinin 6.6 yıldan 19.3 yıla çıkmasını TBMM gündemine taşıdım. Ancak, Murat Bey sorularımıza yanıt vermeye dahi tenezzül etmiyor! Konut krizi derinleşirken sessiz kalarak kaçamazsınız. Milletimizin barınma hakkı için mücadeleye devam edeceğiz."