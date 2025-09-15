Özdağ'dan 12 Dev Adam'a Kutlama

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımı'nı kutlayarak, "24 yıl sonra Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yeniden final oynayan 12 Dev Adam sergiledikleri oyun, ortaya koydukları mücadele ve emekle şampiyonluğu hak etmişti. Turnuvayı ikinci olarak tamamlamış olsalar da tüm dünya şampiyonluğu hak eden bir Milli Takım izledi " ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, sosyal medya hesabından, "24 yıl sonra Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yeniden final oynayan 12 Dev Adam sergiledikleri oyun, ortaya koydukları mücadele ve emekle şampiyonluğu hak etmişti. Turnuvayı ikinci olarak tamamlamış olsalar da tüm dünya şampiyonluğu hak eden bir Milli Takım izledi. Tebrikler çocuklar" paylaşımında bulundu.