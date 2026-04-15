Özdağ'dan Bahçe Yıkımına Tepki

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'in Mezitli ilçesi Anayurt Mahallesi'nde 50-60 yıllık zeytin ve narenciye bahçelerinin yıkılmak istendiğini belirterek, "Zeytine ve incire ant olsun ki, bu yapılanların hesabını önce sandıkta sonra yargı önünde vereceksiniz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Giresun ve Muğla Akbelen'de yurttaşlar ormanlarını, topraklarını iktidarın çevreyi tahrip eden politikalarına karşı korurken şimdi vatandaşlar Mersin'in Mezitli ilçesi Anayurt Mahallesi'nde 50-60 yıllık zeytin ve narenciye bahçeleri yıkılmasın diye güvenlik güçlerine karşı yok edilmek istenen bahçelerini savunuyorlar. Zeytine ve incire andolsun ki, bu yapılanların hesabını önce sandıkta sonra yargı önünde vereceksiniz" ifadesini kullandı.