Özdağ'dan gazi operasyonu tepkisi - Son Dakika
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Özdağ'dan gazi operasyonu tepkisi

Özdağ\'dan gazi operasyonu tepkisi
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Ümit Özdağ, Güvenpark'ta hak arayan gazilere polis müdahalesini kınadı; gazilerin Bilkent'teki rehabilitasyon merkezine götürüldüğünü, serbest bırakılırlarsa İçişleri Bakanlığı önünde protesto yapacaklarını belirtti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hak arayan gazilerin bu sabaha karşı polis tarafından Güvenpark'tan çıkarılmasına tepki göstererek, "Her bir gazi 10'a yakın polis tarafından direnme fırsatı verilmeden gözaltına alınarak Bilkent'teki rehabilitasyon merkezine götürülmüş. Görüştüğüm gaziler şu anda rehabilitasyon merkezinde serbest olduklarını ve saat 11.00'de eğer gitmelerine izin verilirse İçişleri Bakanlığı önünde protesto gösterisi yapacaklarını söylediler. TBMM halktan, yönetim milletin vicdanından kopuyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Güvenpark'ta 1 aydır hak arayan gazilerimize ve şehit yakınlarına bu sabah 05.00'de, 500 civarında polis ile operasyon yapılmış. Her bir gazi 10'a yakın polis tarafından direnme fırsatı verilmeden gözaltına alınarak Bilkent'teki rehabilitasyon merkezine götürülmüş. Görüştüğüm gaziler şu anda rehabilitasyon merkezinde serbest olduklarını ve saat 11.00'de eğer gitmelerine izin verilir ise İçişleri Bakanlığı önünde protesto gösterisi yapacaklarını söylediler. TBMM halktan, yönetim milletin vicdanından kopuyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özdağ'dan gazi operasyonu tepkisi - Son Dakika

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