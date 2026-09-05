Özdağ'dan şampiyonaya final yükselen Kadın Voleybol Milli Takımı'na kutlama
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sosyal medyadan kutladı. Özdağ, 'Atatürk'ün Kızları finalde' diyerek şampiyonluk yolunda başarılar diledi.
(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı. Özdağ, "Atatürk'ün Kızları finalde. Şampiyonluk yolunda başarılar" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sırbistan karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.
Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Atatürk'ün Kızları finalde! Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları'nı yürekten kutluyorum. Şampiyonluk yolunda başarılar Atatürk'ün Kızları."
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