(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en önemli devrimlerinden biri olan Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 100. yıl dönümünü kutluyorum" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 100'ün yılına ilişkin, "Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en önemli devrimlerinden biri olan Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 100. yıl dönümünü kutluyorum. Büyük Atatürk'ün ve mücadele arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti ve hayata geçirdikleri devrimleri korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Son Dakika › Güncel › Özdağ'dan Türk Medeni Kanunu'na 100. Yıl Kutlaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?