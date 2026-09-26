Özdağ, emekli polisin intiharı ve 934 milyon TL\'lik döviz için \'hesap soracağız\' dedi

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun "Geçinemiyoruz" diyerek intihar ettiğini, bugün Van'da "Kara Haydar" lakaplı kişinin otoparktaki araçlarında 934 milyon TL tutarında döviz ele geçirildiğini belirterek, " Türkiye'yi namussuzlar için cennet, namuslular için cehenneme çevirenlerden hesap soracağız" açıklamasını yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da emeklilerin seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylem sırasında intihar eden emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özdağ, Şekeroğlu'nun ölümü ile Van'da "Kara Haydar" lakaplı kişinin otoparktaki araçlarında 934 milyon TL tutarında döviz ele geçirilmesini karşılaştırarak şu ifadeleri kullandı:

"Dün bu ülkede emekli bir polis memuru 'geçinemiyoruz' diyerek intihar etti.

Bugün Vanlı Kara Haydar lakaplı şahsın otoparktaki araçlarında 934 milyon TL tutarında döviz ele geçirildi.

Türkiye'yi namussuzlar için cennet, namuslular için cehenneme çevirenlerden hesap soracağız."