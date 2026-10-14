Özdağ, Halk TV'ye kayyım atanmasını 'Halk yeter artık diyecek' sözleriyle eleştirdi - Son Dakika
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Özdağ, Halk TV'ye kayyım atanmasını 'Halk yeter artık diyecek' sözleriyle eleştirdi

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Özdağ, Halk TV\'ye kayyım atanmasını \'Halk yeter artık diyecek\' sözleriyle eleştirdi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV'ye kayyım atanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özdağ, muhalif gazetecilerin tutuklu olduğunu, muhalif sosyal medya hesaplarının erişime kapatıldığını belirterek 'Halk yeter artık diyecek' ifadesini kullandı.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Muhalif gazeteciler tutuklu ve tutuklanıyor. Muhalif sosyal medya hesapları erişime kapatılıyor. Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamaları muhalefeti susturmak için araçsallaştırılmış durumda. Fon yolsuzluğu ise kapatılmak ve normalleştirilmek isteniyor. Halk yeter artık diyecek" ifadesini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Muhalif kanal Halk Tv'ye kayyum atandı. Muhalif gazeteciler tutuklu ve tutuklanıyor. Muhalif sosyal medya hesapları erişime kapatılıyor. Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamaları muhalefeti susturmak için araçsallaştırılmış durumda. Fon yolsuzluğu ise kapatılmak ve normalleştirilmek isteniyor. Türk halkı artan baskıları, kapatılan yolsuzlukları, PKK ile pazarlıkları sessiz ancak öfkesini içine atarak izliyor. Sandıkta 1950 seçimleri tekrarlanacak. Halk yeter artık diyecek. Halk kazanacak, demokrasi kazanacak, hukuk kazanacak, özgürlük kazanacak."

Kaynak: ANKA
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