Özdağ, Madencilerin Eylemine Destek Verdi

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yıldızlar SSS Holding önünde oturma eylemi yapan Türkiye Maden- İş'e bağlı Doruk Madencilik işçilerini ziyaret etti. Özdağ, şirketin görüşme daveti üzerine holdinge geçerek şirket yetkilileriyle görüştü. Görüşme sonrası Özdağ, "Şirketin tutumu, güven ilişkilerini tamamen ortadan kaldıracak zemine gidiyor. Buradan şirketten çok hükümete ve bakanlığa çağrı yapmak gerekiyor, 'Bu şirket mi daha güçlü yoksa bakanlığınız mı'" diye sordu.

Türkiye Maden-İş Sendikası üyesi Yıldızlar SSS Holding'e ait Doruk Madencilik'te çalışan madencilerin alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattıkları eylem 34. gününde devam ediyor.

Yıldızlar SSS Holding önünde toplanan işçilere, yoldan geçen vatandaşlar da destek verdi. Holding önünde oturma eylemi yapan işçiler, baretlerini yere vurarak ve düdük çalarak, "Hak, hukuk, adalet", "Madenciye işkence, holdinglere el pençe", "Madenciyi hor gören, geleceğini zor görür", "Direne direne kazanacağız" ve "Hakkımızı almadan eve dönüş yok" sloganlarını attı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da işçileri alanda ziyaret etti. Özdağ, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Maden işçilerinin arkasında bütün Türk milletinin desteği var. Neden? Çünkü emek kutsaldır. Ancak maden işçisinin çalıştığı şartların ağırlığı hiçbir iş kolunda olmayan bir ağırlık ve vatandaş bunun farkında ve bundan dolayı maden işçisinin haklı taleplerinin arkasında sadece sendikalar yok, sadece siyasi partiler, sivil toplum örgütleri yok. Milletin kendisi var. Bakın, şimdi buradan geçen bir hanım evine gidiyor. Döndü, dedi ki: 'Bunlar hak ediyorlar. Çünkü çok zor koşullarda çalışıyorlar.' Yarın Allah korusun, bir deprem olduğunda yine devlet ve millet size dönüp 'Gel, kurtar.' diyecek. Hiç kimsenin girmediği yere yine siz gireceksiniz, bundan önce girdiğiniz gibi. Onun için her fırsatta maden işçisi hak arayışı içerisinde olduğunda biz de yanında oluyoruz. Elimizden gelen desteği veriyoruz."

"ÖZDAĞ'IN BİZLERİ ZİYARETİ ÇOK ÖNEMLİDİR"

Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Merkezi'ni ziyaret ettiğini ve Sendika Genel Başkanı Nurettin Akçul'la görüştüğünü belirten Özdağ, "Taleplerinizin mali profili konusunda kapsamlı bilgi aldım. Bunlar bu şirket tarafından karşılanmayacak talepler değil; haklı, doğru talepler ve adil talepler. Onun için her platformda hakkınızı dile getireceğiz" diye konuştu.

Özdağ'ın ardından konuşan Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul da "Bugün genel başkanım patronla bir görüşecek, ondan sonra değerlendirmeleri yapacağız. Burada sizin huzurunuzda Zafer Partimizin Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın bizleri ziyareti çok önemlidir. Bunu çok önemli biliyorum. Hepinizin huzurunda kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

"SAYIN BAKAN, BU ŞİRKET Mİ DAHA GÜÇLÜ YOKSA BAKANLIĞINIZ MI?"

Özdağ ve Akçul, şirketin görüşme daveti üzerine holdinge geçerek şirket yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 20 dakika süren görüşmenin ardından Özdağ, görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Özdağ, şunları kaydetti:

"Sayın Başkan da ben de müşahede ettik ki şirketin tutumu, güven ilişkilerini tamamen ortadan kaldıracak bir zemine gidiyor. ve maden işçisinin haklı taleplerinin karşılanması konusunda verilen sözler devlet yetkilileri önünde verildiği halde yerine getirilmemeye devam ediyor. Bir işverenin, Türkiye ağır bir ekonomik kriz yaşarken elinde kaynağı, parası, varlığı yoksa sıkışmasını anlarız. Ama böyle bir şey de söz konusu değil. Buna rağmen bu şirket için çok büyük bir miktar olmayan ama canlarıyla çalışan maden işçileri için çok önemli olan bu miktarın ödenmemesi konusunda ısrarlı tavır sürüyor. Buradan artık şirketten çok hükümete ve bakanlığa çağrı yapmak gerekiyor. Evet, Sayın Bakan, bu şirket mi daha güçlü yoksa bakanlığınız mı daha güçlü? Bunu göreceğiz. Devlet gücünü nasıl kullanacağınızı ve bu güçle işçinin alın terinin hesabını mı soracaksınız, yoksa sermayeye destek olmaya mı devam edeceksiniz? Bundan sonra size verilen sözler çerçevesinde bunun takipçisi olacağız. Ben de Ankara'da olduğum her gün, söz veriyorum, buraya geleceğim. Keyfi bir tutumla işçinin hakkının çiğnenmesi, verilmemesi söz konusu değil."

İşçilerin holding önündeki bekleyişi sürüyor.