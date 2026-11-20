(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Özdağ, ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında fon krizine ilişkin "Ekonomik çöküş fon yolsuzluğunun etkisiyle güçlenerek devam ediyor. Ekonomik buhran şimdi derinleşerek 2027'ye doğru taşınıyor. Bu işi temizleyecek bir tek şey vardır: Erken genel seçim. 2027 içerisinde gerçekleşecek bir erken genel seçim ve o güne kadar da fon yolsuzluğu ile ilgili gerçekler, diğer konularda yapılan gerçekler ortaya çıkmayacaktır. Sayın Erdoğan 'Bazı isimler var ki görünce şaşırıyorum' dedi. Düşünün 20 milyar dolarlık bir rakam söz konusu ve Cumhurbaşkanı'nın bundan haberi yok. O zaman soruyoruz: Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin milli güvenliği ile ilgili başka nelerden haberi yok acaba? " dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, YENİ Parti Genel Başkan'ı Özgür Özel'e 1. Olağan Kurultay'ın ardından yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Özdağ ve heyetini genel merkezin kapısında karşıladı. Görüşmede, Özdağ'a, Genel Başkan Yardımcıları Fikret Artan, İbrahim Kaan Erten ve Ayşenur Alp; Özel'e ise Murat Emir ile Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın eşlik etti. Basına kapalı görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Özdağ ve Özel, ortak basın toplantısı düzenledi. Özdağ, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkan Özgür Özel'i ve değerli mesai arkadaşlarını kongre sonrasında tebrik etmek amacıyla yeni çalışma binalarında ziyaret ettik ve tebriklerimizi ifade ettik. Başarılı çalışmalar diledik. Düşman ceza hukuku uygulamasıyla anayasanın adeta askıya alındığı bir ortamda, muhalefet etmenin yasaklanmaya çalışıldığı bir ortamda muhalefet görevini yerine getirmek de olağanüstü zor, tabii ki bütün muhalefet partileri için ve muhalefeti destekleyen yurttaşlar için. Aynı zamanda Sayın Özgür Özel'in iki gün önce yapmış olduğu ve YENİ Parti'nin açılım adı verilen sürece desteğini askıya almasından dolayı da teşekkür ve tebriklerimizi ifade ediyoruz. Bu sürecin Türkiye'yi bir felakete, milli üniter devleti parçalanmaya götürdüğü konusundaki kanaatimiz sürecin baş aktörleri tarafından yapılan açıklamalar çerçevesinde de destekleniyor.

"ORTAK VATAN BİR PKK KAVRAMIDIR"

En son MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu 50 maddelik bir açıklama var. Bu açıklamada Bahçeli şöyle söylüyor: 'Bu yaklaşımla milli birlik, farklılıkların yok sayılması değil, ortak vatan ve ortak gelecek bilincinin güçlendirilmesi anlamına gelmektedir.' Demek ki bundan sonra farklı uluslardan bahsedilecek ve 'ortak vatan' bir PKK kavramıdır. MHP Genel Başkanı tarafından kullanılması ne noktaya geldiklerini göstermektedir. Vatan tektir, ortağı yoktur. Vatanın sahibi Türk milletidir. Vatana ortak getirirseniz tapuya ortak getirmiş olursunuz devlete ortak getirmiş olursunuz. Türk milleti dışında bir ortaklık kurmuş olursunuz. Bu noktada YENİ Parti'nin bu süreçten desteğini çekmesini de çok kıymetli buluyoruz.

"SEÇİM GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ İŞ BİRLİĞİNİ SEÇİMLERE KADAR SÜRDÜRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bugün burada olmamızın ve Sayın Genel Başkan ve değerli mesai arkadaşlarıyla görüşlerimizi paylaşmamızın bir nedeni daha var. O da Türkiye'nin nüfusu konusunda ne düşünüyorsunuz, 86 milyon, hepimiz böyle biliyoruz. Resmi rakamlar böyle açıklıyor. Resmi rakamlar deyince önümde hemen Orta Vadeli Program var, 2027-2029. Burada da açıyoruz, bakıyoruz, 86 milyon. Ama ondan sonra geçiyoruz 2027 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na, 13'üncü sayfasında burada 89 milyona çıktığını, çıkartıldığını görüyoruz. 2014'e kadar açıklanmış nüfuslarımız değiştirilmiş. Ve 4 milyon 20 bin fazla nüfus var şu anda, daha önce olmayan. Hem de devletin resmi belgelerinde. İlk artış 2026 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Raporu'nda gerçekleşiyor. İkincisi 2027'de gerçekleşiyor. 4 milyon 20 bin yeni yurttaş demek en azından 3,5 milyon yeni seçmen demektir. Bu da yüzde 5'in üzerinde bir seçmen üretimi anlamına gelmektedir. Biz Sayın Genel Başkan'a ve değerli mesai arkadaşlarına bunu resmi evraklarla takdim ettik. Ve bu konunun üzerine birlikte gitme dileğimizi ifade ettik. Çünkü kendileri TBMM'de temsil ediliyorlar ve yine Yüksek Seçim Kurulu'nda temsilcileri var. Bu rakamların yarın nasıl seçmen kütüklerine yansıyacağı çok büyük bir önem taşıyor. Sağ olsunlar kendileri de bu konunun hassasiyetini görerek birlikte çalışma konusunda kararlılıklarını ifade ettiler. Bundan sonra bu konudaki ve seçim güvenliği konusundaki irtibatı ve iş birliğini seçimlere kadar sürdüreceğimizi düşünüyorum."

"SİYASİ İKTİDAR BU HESABI SEÇİMLERDE TÜRK HALKINA MUHAKKAK VERECEK"

Özel ve Özdağ, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Özdağ, fon krizine ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Fon yolsuzluğu finansal istikrar ve güvenliği sağlamakla görevli bürokratların devlete ve millete ihanet ederek kendilerine emanet edilen sistemi kişisel zenginleşme aracı olarak kullanmaları ve netice itibariyle bir vatana ihanet eylemidir. Ancak millet bürokratları atamaz. Bürokratları siyasi iktidar atar ve atanan bürokratlardan siyasi iktidar sorumludur ve bu noktada halka hesap vermesi gereken siyasi iktidardır. Siyasi iktidar bu hesabı seçimlerde Türk halkına muhakkak verecek. Üstelik bu bürokratların herhangi bir siyasi koruma olmadan bu yolsuzluk eylemini yıllara yayılacak şekilde gerçekleştirmiş olmaları mümkün değildir ve bu işin içinde siyasi kadroların olduğu çok açıktır. Ve şimdi bu siyasi kadroların kimler olduğunun kavgasının iktidar partisi içerisinde yoğun bir iç savaş şeklinde yaşandığı görüyoruz. Bu iç savaşın sonucunda görevden almalar, tutuklamalar, bir eski Genel Başkan Yardımcısı ve Bakanın hapse gitmesi gerçekleşti. Ama yeterli mi? Asla yeterli değil ve burada da düşman cezası uygulamasını görüyoruz.

"CUMHURBAŞKANI'NIN BAŞKA NELERDEN HABERİ YOK?"

Belediyelere yönelik operasyonlarda evlere kameralarla girip gecelikli eşlerin görüntüleri servis edilirken insanlar sıraya dizdirilip sanki suçluymuş gibi teşhir edilirken fon yolsuzluğuyla ilgili hiç kimsenin kameralar önüne çıkartılmadığını görüyoruz. Biz kameralar önüne çıkartılsın demiyoruz. Doğrusu da budur zaten. Hukuk da bunu gerektirir. Ama aynı hukukun muhalefete yönelik de uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Burada da çifte standart bütün gücüyle devam ediyor ve vatandaşlar bu çifte standardı, bu konuyu geçiştirme, mümkün olduğunca iktidara zarar vermeden örtme çabalarını yoğun bir şekilde görüyor ancak ekonomik çöküş fon yolsuzluğunun etkisiyle güçlenerek devam ediyor. İktidar durumu kontrol edebilecek noktadan çok uzaklaşmıştır ve başlayan ekonomik buhran şimdi derinleşerek 2027'ye doğru taşınıyor. Bu işi temizleyecek bir tek şey vardır: Erken genel seçim. 2027 içerisinde gerçekleşecek bir erken genel seçim ve o güne kadar da fon yolsuzluğu ile ilgili gerçekler, diğer konularda yapılan gerçekler ortaya çıkmayacaktır. Bizi şaşırtan hususlardan bir tanesi Sayın Erdoğan'ın yaşamış olduğu şaşkınlıktır. Sayın Erdoğan 'Bazı isimler var ki görünce şaşırıyorum' dedi. Düşünün 20 milyar dolarlık bir rakam söz konusu ve Cumhurbaşkanı'nın bundan haberi yok. O zaman soruyoruz: Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin milli güvenliği ile ilgili başka nelerden haberi yok acaba? Korkunç bir şeydir."

"SAYIN GENEL BAŞKAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI OLDUĞUNU İFADE EDİYOR, SEVİNDİRİCİ BULUYORUZ"

Özdağ, "Olası erken veya zamanında seçimde ortak hareket etmeye, seçim ittfakı kurmaya açık mısınız?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Numan Kurtulmuş'un 9 Kasım'da ORSAM'da (Ortadoğu Araştırmaları Merkezi) yapmış olduğu bir konuşma var. Bu konuşmada süreçle ilgili şöyle söylüyor; mesele bir asrı aşkın bir süredir emperyalistlerin bölgemizde dağıttığı halkların yeniden toparlanması bir arada, birlik içerisinde olmasının yolunun açılmasıymış. Yani bu sadece bir terör örgütünün sonlandırılması değil aynı zamanda siyasi coğrafyanın da yeniden tanzimi, anlaşılan bu. Bu arada PKK kaynaklarından, sosyal medyadan izliyoruz, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini, PKK'nın kontrol ettiği Rojava diye adlandırdığı bölgeyi 100 yıllığına kiralaması girişimlerinin başladığı ifade ediliyor. Bu süreç özetle Anayasa değiştirilmeden, Anayasa'nın 42. maddesi, Anayasa'nın 66. maddesi değiştirilmeden tarafların yapmış olduğu, yani DEM Parti tarafının yapmış olduğu açıklamalardan, Bahçeli'nin yapmış olduğu satır aralarına gizlenmiş açıklamadan, Numan Kurtulmuş'un yapmış olduğu satır aralarındaki açıklamalardan Anayasa değişikliği olmadan bitecek bir süreç değildir ve Sayın Genel Başkan böyle bir Anayasa değişikliğine karşı olduğunu ifade ediyor. Biz de bunu doğru ve sevindirici olarak buluyoruz.

"HANGİ TARİHTE SEÇİM OLACAĞI BİLE BELLİ DEĞİL"

Gelelim, 'Bu ziyaret başka ne tür adımları atar.' Şu anda Sayın Genel Başkanın ifade ettiği gibi o noktadan çok uzaktayız. Hangi tarihte seçim olacağı bile belli değil. Seçimlerde kaç tane seçmenin karşımıza çıkacağı da belli değil. Yani her şeyi ithal ettik, saman bile ithal ettik. Şimdi seçmen de ithal ediyoruz anlaşılan. Ve 2023 seçimlerinde de bunun olduğunu biliyoruz. Orada da bir seçmen ithali var, vardı ve şimdi daha fazla, iktidarın kendi açıkladığı rakamlarla yeni bir seçmen bloğunun, 4 milyon 20 bin insandan bahsediyoruz, bu başlı başına bir milli güvenlik meselesidir, seçim meselesi ondan ötesinde. Bu konuda ve seçim güvenliği konusunda, trafolara kedilerin girmemesi için Sayın Genel Başkanla muhakkak iş birliği yapacağız."