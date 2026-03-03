Özdemir Arnavutköy\'de Ramazan Etkinliklerine Katıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Arnavutköy'de ramazan etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya geldi.

Arnavutköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının manevi atmosferinin yaşandığı etkinlik alanını gezen Özdemir'e Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ile AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek eşlik etti.

Alanda kurulan stantları inceleyen Özdemir, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretin ardından Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Gençlerle Sahur" programına da katılan Özdemir, gençlerle birlikte menemen yaparak sahur hazırlıklarına eşlik etti.

Programda gençlerle aynı sofrada sahur yapan Özdemir, ramazan ayının birlik ve kardeşlik iklimini gençlerle birlikte paylaştı.