Özdemir: Atatürk Gönlümüzde Sonsuza Dek

Güncel

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin gönlünde sonsuza kadar yaşayacağını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vefatının üzerinden 86 yıl geçtiğini vurgulayan Özdemir, "Aramızdan ayrılışının üzerinden kaç yıl geçerse geçsin, Türk milletinin gönlündeki yeri ebediyen var olmaya devam edecek. Bağımsızlık savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' sözünden hareketle devlet ve millet olarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için canla, başla çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi ebediyen yaşatmak öncelikli görevimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnetle anıyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.