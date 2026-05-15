Tepebaşı'nda Özel Bireylerden "Dönüşüm" Defilesi

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi EOSB Engelliler Montaj Atölyesi öğrencileri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla "Dönüşüm" adlı defile düzenledi. Üretimde değerlendirilmeyen parçalar, özel bireylerin emeği ile kıyafet ve aksesuara dönüştürüldü.

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi iş birliğinde faaliyet gösteren EOSB Engelliler Montaj Atölyesi, özel bireylerin üretime katılımını destekleyen çalışmalarına bir yenisini ekledi. Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Dönüşüm" defilesinde, atölyede montaj çalışmaları sırasında kullanılan ancak üretimde değerlendirilmeyen parçalar, yeniden hayat buldu. Aylar süren hazırlık sürecinde özel bireyler, geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanarak kıyafet ve aksesuar tasarımları hazırladı. Defilede yer alan 22 özel birey, ortaya çıkardıkları tasarımları sahneledi.

Programa; Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Bülent Seymen, öğretmen ve öğrenciler, ürün desteği sağlayan firma yetkilileri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, Odunpazarı Engelli ve Yaşlı Merkezleri Müdürü Ahmet Kayalı, veliler ve Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki merkezlerde eğitim alan özel bireyler katıldı.