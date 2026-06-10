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Özel Bireylerden Tarım Projesine Destek

Özel Bireylerden Tarım Projesine Destek
10.06.2026 12:37
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Kastamonu'da özel gereksinimli bireylerin tarım projesi ile rehabilitasyonu sağlandı.

ELİFNUR ÖNDER - Kastamonu'da yürütülen proje kapsamında oluşturulan üç serada ürün yetiştirip hasat yapmak, özel gereksinimli bireylerin rehabilite olmasına katkı sağladı.

Kastamonu Valiliği koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kadıdağı Halk Eğitimi Merkezince İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği ile Kastamonu Şeker Fabrikası'nın desteğiyle "Özel Yürekler Üreten Eller Şekerköy Projesi" hayata geçirildi.

Hayırseverlerin desteğiyle Kastamonu Şeker Fabrikası'nın arazisinin bir bölümünde üç sera oluşturuldu. Seralarda toprakla buluşan özel gereksinimli bireylerin marul, domates, patlıcan, biber, soğan gibi sebzeleri yetiştirerek rehabilite olmaları amaçlandı.

Sayıları zaman zaman 20-25 arasında değişen özel bireyler ve ailelerinin katılımıyla serada ilk olarak marul hasadı gerçekleştirdi.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, AA muhabirine, projenin özel gereksinimli bireyler açısından çok değerli olduğunu söyledi.

Özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin şubat ayından bu yana serada çalıştığını dile getiren Boyraz, "Özel bireylerimiz seralarımıza öncelikle marul dikti. Tamamen doğal olarak ürettikleri marulları özel bireylerimiz şu anda hasat ediyor. Anneler de çok istedi, biz de imece usulüne destek olalım diye buradayız." dedi.

Marulların kentteki bir markete satıldığını anlatan Boyraz, "Onlar da özel bireylere destek olmak istedi. Özel bireylerimizin ürettiği marullardan elde edilen gelir, onların ihtiyaçlarında kullanılacak." diye konuştu.

Özel gereksinimli bireylerin evlere kapanmaması gerektiğini vurgulayan Boyraz, "Her bir bireyin emek verildiğinde kendi ayakları üzerinde durabildiğini ve fırsat verildiğinde neler başarabildiklerini Üreten Eller Özel Yürekler Şekerköy Projemizde gördük. Özel bireylerimize her fırsat verildiğinde yeni bir başarıyla karşılaştığımızı bu projeyle gördük." ifadesini kullandı.

"Aşırı sinirli, asabi hali vardı, toprak o enerjisini aldı"

Aynur Şahin ise 35 yaşında özel gereksinimli bir oğlu olduğunu belirterek, "Zihinsel engelli oğlum bu projeye katıldı ve çok mutlu oldu. Aşırı sinirli, asabi hali vardı, toprak o enerjisini aldı, biraz daha sakin, rahat. Çok memnunuz bu projeye katıldığı için. Herkese teşekkür ediyorum. Her gün heyecanla geldi, marullara, kıvırcıklara çocuğu gibi baktı. Şimdi hasat zamanı geldi, çok mutluyuz." değerlendirmesini yaptı.

20 yaşında otizmli özel birey annesi Seyhan Şahin de duygularını "Oğlumla sık sık buraya geliyoruz. Doğada olmak ona iyi geliyor. Toprakla ilgilenerek enerjisini atıyor. Burada domates, patlıcan, salatalık, marul yetiştiriyoruz. Tarımla uğraşmanın bütün özel bireylere iyi geleceğini düşünüyorum." sözleriyle dile getirdi.

Özel gereksinimli Sena Çadırcı da seraya annesiyle geldiğini ve marul hasadına katıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Kastamonu, Sağlık, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

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