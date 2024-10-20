Özel Çocuklar İtfaiyeden Eğitim Aldı

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İtfaiyeden en özel tatbikat

Özel çocuklar, itfaiye ekibinden uygulamalı eğitim aldı

DÜZCE - Düzce'de özel eğitim okulunda okuyan öğrenciler, tatbikatta yangınlara nasıl müdahale edeceklerini ve yangın anında yapmaları gerekenleri itfaiye ekiplerinden öğrendi. Siren sesleri eşliğinde okula gelen itfaiye ekibi, özel öğrencileri heyecanlandırdı.

Tatbikat sırasında, itfaiye ekipleri ilk olarak özel çocukları okuldan tahliye etti. Daha sonra itfaiyeciler, okulun önüne çıkarılan öğrencilere yangın anında nasıl davranmaları gerektiğini anlattı. Ayrıca yangın söndürme ve hayvan kurtarma operasyonlarında kullanılan malzemeleri de tanıttılar. İtfaiyeciler, yangın söndürmede kullandıkları çeşitli hortum başlıkları ile su sıkarak kısa bir gösteri düzenledi. Bu gösteri, çocuklar tarafından büyük bir heyecanla izlendi ve gösteri sonunda itfaiyeciler alkışlarla karşılandı.

"Çok beğendim"

Özel öğrenci Kerem Kebapçı, itfaiye ekibinin gösterisinden çok etkilendiğini belirterek, "Gösteriyi çok beğendim" dedi. Esma Sevinç ise "İtfaiyeciler su sıktı, çok güzeldi. Yangın sırasında kaçmamız gerektiğini ve ailemizin yanına gitmemiz gerektiğini öğrendim. Balkona gitmemizi söylediler" diye konuştu.

Muhammet Efe Akbaş da, "Bize yangın esnasında ne yapmamız gerektiğini anlattılar. Yangın söndürmede kullanılan aletleri gösterdiler. Çok güzeldi. Yangın sırasında hocalarımızı dikkatle dinleyip onlarla birlikte dışarı çıkmamız gerektiğini öğrendim" şeklinde konuştu.