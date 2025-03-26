Özel'den Erdoğan'a: "Biz Korkuyu Evde Bıraktık Sayın Erdoğan! Bu Memleket İçin Ölümü de Mezarı da Göze Aldık. Korkutamazsınız"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Eyy Özgür Özel. Herhalde senin de bir gün kabrini bu şekilde hazırlayacaklar ve senin de kabrini birileri gelip ya kazar ya yıkar" sözlerine, "Biz korkuyu evde bıraktık Sayın Erdoğan! Bu memleket için ölümü de mezarı da göze aldık. Korkutamazsınız! Şu mübarek günde ettiğin tehditleri milletin vicdanına havale ediyorum" diyerek yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasındaki "Eyy Özgür Özel. Herhalde senin de bir gün kabrini bu şekilde hazırlayacaklar ve senin de kabrini birileri gelip ya kazar ya yıkar" sözlerini videolu olarak paylaştı ve şu açıklamayı yaptı:

"Biz korkuyu evde bıraktık Sayın Erdoğan! Bu memleket için ölümü de mezarı da göze aldık. Korkutamazsınız! Şu mübarek günde ettiğin tehditleri milletin vicdanına havale ediyorum."