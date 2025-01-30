Aylık destek miktarı 6 bin 100 liraya yükseltildi - Son Dakika
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Aylık destek miktarı 6 bin 100 liraya yükseltildi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı için özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde engellilere sunulacak eğitim desteklerinin bütçeden karşılanacak tutarlarını açıkladı. Bireysel eğitim için aylık 6 bin 100 lira, grup eğitimi için ise 1.708 lira olacak.

30.01.2025 09:47  Güncelleme: 14:19
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Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bu yıl katma değer vergisi (KDV) hariç bireysel eğitim için aylık 6 bin 100 lira, grup eğitimi için aylık 1708 lira olacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2025 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, 2025'te özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 6 bin 100 lira, grup eğitimi için aylık 1078 lira olarak belirlendi. Bu tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten, aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak. Tebliğ, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Aylık destek miktarı 6 bin 100 liraya yükseltildi
Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eğitim Desteği, Politika, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aylık destek miktarı 6 bin 100 liraya yükseltildi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • İbrahim ozturk:
    çok para maşallah komedi 10 2 Yanıtla
  • murat olguner:
    Yalan bütün destekleri iptal ediyorlar 2 1 Yanıtla
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