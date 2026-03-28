Özel Eğitim Öğrencileri İçin Beslenme Kılavuzu

28.03.2026 11:41
MEB, özel eğitim öğrencilerine yönelik sağlıklı beslenme kılavuzu ve etkinlik kitabı hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel eğitim öğrencilerinin sağlıklı beslenme alışkanlıklarının desteklenmesi amacıyla, öğretmen ve ailelere rehberlik edecek sağlıklı beslenme kılavuzu ve etkinlik kitabı hazırlandı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, özel eğitim öğrencilerinin sağlıklı beslenme süreçlerinin desteklenmesi ve bu sürece öğretmenler ile ailelerin aktif katılımının sağlanması hedefiyle Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinesinde, "Özel Eğitim Öğrencileri İçin Sağlıklı Beslenme Süreci Öğretmen ve Ailelere Yönelik Kılavuz" yayımlandı.

Yayımlanan kılavuzda bedensel yetersizlik, görme yetersizliği, işitme yetersizliği, otizm spektrum bozukluğu, Down sendromu, zihinsel yetersizlik, süreğen hastalık, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile karşıt gelme bozukluğu bulunan öğrencilerin beslenme süreçlerine ilişkin bilgilere, dikkat edilmesi gereken hususlara ve uygulama önerilerine yer verildi. Kılavuz kapsamında iyi uygulama örnekleri de yer aldı.

Ayrıca kılavuz, öğrencilerin günlük yaşam becerilerini desteklemeye yönelik hazırlanan, "Sağlıklı Beslenme Etkinlikleri Kitabı" ile zenginleştirildi. Etkinlik kitabıyla beslenme konusu yalnızca sağlık boyutuyla değil, eğitim sürecinin bir parçası olarak ele alındı. Böylece, öğretmenler ve aileler için yol gösterici bir kaynak oluşturuldu.

Kılavuzda yer alan içeriklerin öğrenciler için hazırlanan "Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)" süreçlerinde öğretmenlere ve ailelere rehberlik etmesi ile öğrencilerin gelişim alanlarına göre beslenme süreçlerinin eğitim süreciyle birlikte planlanmasına katkı sağlaması hedeflendi.

Hazırlanan kılavuz kitabı ve sağlıklı beslenme etkinlikleri, "Özel Eğitim Materyal Platformu" üzerinden öğretmenler ve ailelerin kullanımına sunuldu.

Kaynak: AA

Tayland’da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti Tayland'da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
Arda Güler’in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi Arda Güler'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan’dan ilk açıklama Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan'dan ilk açıklama
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu
Yine Trump yine olay: İran sorusuna yanıt vermek yerine sunucuya yürüdü Yine Trump yine olay: İran sorusuna yanıt vermek yerine sunucuya yürüdü

12:46
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
12:35
İlişki vaad edip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
İlişki vaad edip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
12:10
Galatasaray’da Icardi krizi çözüldü
Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü
12:06
İran, ABD’yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
11:37
Hande Erçel’in ifadesi ortaya çıktı Akıllara Hakan Sabancı’nın söyledikleri geldi
Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı! Akıllara Hakan Sabancı'nın söyledikleri geldi
11:24
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
