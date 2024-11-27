Özel Gereksinimli Bireyler Çeşme'yi Ziyaret Etti

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(İZMİR)- Çeşme Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen etkinlikle özel gereksinimli bireyler, Çeşme'nin turistik yerlerini ziyaret etti.

Çeşme Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Şube Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen gezide, özel gereksinimli bireyler aileleri ile Çeşme'nin turistik yerlerini gezdi. Katılımcılar, ziyarette Çeşme ve Alaçatı Çarşı, Balıklı Köşk ve Çeşme Kent Belleği Müzesi gibi ilçenin turistik yerlerini görme imkanı buldu.

Ziyaretçiler, geziden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Lal Denizli'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.