Bakırköy'de "Özel Gereksinimli Bireylerde Doğru Beslenme" Konuşuldu

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Engelsiz Yaşam Evi Kartaltepe Millet Parkı'nda düzenlenen "Özel Gereksinimli Bireylerde Doğru Beslenme" söyleşisi, diyetisyen Züleyha Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, özel gereksinimli bireylerin beslenme süreçlerine ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı.

Bakırköy Belediyesi, toplum sağlığına yönelik farkındalık çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen "Özel Gereksinimli Bireylerde Doğru Beslenme" başlıklı söyleşi, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Engelsiz Yaşam Evi'nde düzenlenen etkinlikte, diyetisyen Züleyha Yılmaz konuşmacı olarak yer aldı. Söyleşide, özel gereksinimli bireylerin beslenme düzeninin nasıl olması gerektiği, dikkat edilmesi gereken noktalar ve doğru beslenmenin yaşam kalitesine etkileri ele alındı.

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Yılmaz, bireylerin ihtiyaçlarına uygun beslenme planlarının önemine dikkati çekti. Ailelere yönelik önerilerde bulunan Yılmaz, bilinçli beslenmenin hem fiziksel hem de zihinsel gelişim açısından büyük rol oynadığını vurguladı.