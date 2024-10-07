Özel Gereksinimli Bireylere Eğitim Etkinliği

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Antalya'nın Serik ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı" kapsamında uygulamalı eğitim etkinliği düzenlendi.

Serik Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen açılışa ilçe protokolü, STK başkanları, okul müdürleri, öğretmenler, özel gereksinimli öğrenciler ve davetliler katıldı.

Protokol tarafından kurdelenin kesilmesinin ardından okullarda bulunan özel gereksinimli bireylere açılan atölyelerde uygulamalı eğitim verildi.

Proje hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, şunları söyledi:

"Bu proje özel gereksinimli eğitim öğrencilerine yönelik düzenlenen bir proje. Amacımız özel eğitim öğrencilerini yine topluma kazandırmak. Gün boyunca burada beş atölye, her gün farklı atölyeler olacak şekilde özel eğitim öğrencilerini öğretmenleriyle birlikte alıp, matematik, fen, teknoloji ve tasarım etkinliklerinin bir arada bulunduğu etkinlikleri, özel eğitim öğrencilerine yaptıracağız. Yanları da öğretmenleri de alacağız ki, öğretmenleri bu etkinliklerin nasıl yapıldığını öğrencilerle birlikte gözlemleyip okullarında da kendileri yapacaklar. Genel amacımız bu. Beş gün boyunca atölyelerimiz devam edecek. Her gün üniversiteden bir hocamız da gelip bir atölye açacak."