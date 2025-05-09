Özel Gereksinimli Çocuklar ve Anneleri İçin Anlamlı Etkinlik

(ADANA) - Çukurova Belediyesi'nin Türkiye Jokey Kulübü Adana Hipodromu iş birliği ile düzenlediği etkinlikte, özel gereksinimli çocukların Engelliler Haftası, özel çocukların annelerinin de Anneler Günü kutlandı.

Çukurova Belediyesi ve Türkiye Jokey Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe, Başkan Emrah Kozay, eşi Tuğba Kozay ile katıldı. Müzikler eşliğinde oyunlar oynayıp gönüllerince bir gün geçiren özel gereksinimli çocuklar, Başkan Kozay'la birlikte zeybek oynayıp atları beslediler.

Kozay ve eşi, Anneler Günü dolayısıyla özel gereksinimli çocukların annelerinin gününü de karanfil takdim ederek kutladı.

Anneler Günü dolayısıyla pasta kesilen etkinlikte konuşan Başkan Kozay, şunları söyledi:

"Çukurova Belediyesi olarak hem özel gereksinimli çocuklarımızı ve ailelerini mutlu etmek hem de onların cefakar annelerinin Anneler Günü'nü bir arada kutlamak istedik. Bu özel insanlarla ve özel annelerle birlikte olmak beni çok mutlu ediyor. Buradan enerjimi ve motivasyonumu alıyorum, saha da daha çok performans gösteriyorum. İyi ki varsınız. Belediye olarak her zaman yanınızdayız. Özel çocuklarımızın tertemiz kalplerine dokunup yüzlerinde bir gülümseme oluşturabildiysek ne mutlu bize."

Başkan Kozay, etkinlik organizasyonuna verdikleri destekten dolayı Adana Hipodrom Müdürü Feyyaz Bora Güralp'a plaketi takdim edip, Hipodrom çalışanlarına da ayrıca teşekkür etti.