Özel Güvenlik Görevlilerine Yıpranma Payı Talebi - Son Dakika
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Özel Güvenlik Görevlilerine Yıpranma Payı Talebi

Özel Güvenlik Görevlilerine Yıpranma Payı Talebi
25.06.2025 14:18
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Güvenlik-İş Sendikası, özel güvenlik görevlileri için 360 güne 60 gün yıpranma istiyor.

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, özel güvenlik görevlileri olarak çok zor şartlarda görev yaptıklarını, bu nedenle 360 gün fiili güne karşılık 60 gün yıpranma istediklerini söyledi.

Çağırıcı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Başmüfettişi Uğur Demirci ile 26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftası dolayısıyla bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 26 Haziran 2004'te Resmi Gazete'de yayımlanmasından dolayı 26 Haziran'ı Özel Güvenlik Günü, 26-30 Haziran'ı da Özel Güvenlik Haftası olarak kutladıklarını belirten Çağırıcı, hafta kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini bildirdi.

Çağırıcı, ülkede bulunan 63 bin 254'ü kadın 383 bin 362 özel güvenlik görevlisinin kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yaptığını bildirdi.

Yaptıkları çalışmalarla özel güvenlik görevlilerinin birçok kazanım elde etmesini sağladıklarını anlatan Çağırıcı, hayatın her alanında görev yapan özel güvenlik görevlilerinin saygınlık konusunda sorunlar yaşadığına dikkati çekti.

Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine dair bazı talepleri olduğundan bahsederek, "Bizler de özel güvenlik görevlileri olarak çok zor şartlarda görev yapıyoruz. Bu nedenle 360 gün fiili güne karşılık 60 gün yıpranma istiyoruz. Yani 20 yıl çalışan bir arkadaşımız, 25 yıl çalışmış görünsün şeklinde erken emeklilik talebimiz var." dedi.

EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının özel güvenlik görevlilerine yönelik "Özel Güvenlik Eğitimlerinin Geliştirilmesi (ÖZGE)" projesi hazırladığını dile getiren Çağırıcı, şöyle devam etti:

"ÖZGE projesi, özel güvenlik görevlilerini alanında uzmanlaştırıyor. Nasıl polisimizde narkotik, terör, istihbarat gibi branşlaşma varsa özel güvenlik görevlilerine de artık bu şekilde branşlaşma geliyor. Bu da özel güvenlik görevlilerinin görev noktalarında daha profesyonel, daha uzman şekilde görev yapmalarını sağlayacak. Şu an özel güvenlik görevlilerinin aldığı ücretler maalesef düşük. Güvenlik-İş Sendikası olarak bu uzmanlaşmayla beraber özel güvenlik görevlilerinin daha iyi ücretlerde çalışmasını talep ediyoruz."

"Özel güvenlik hizmeti, genel güvenlik konseptinin bir parçası"

Polis Başmüfettişi Demirci de kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette sunulan hizmetleri geliştirmek amacıyla 2019'da tüm illerde Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Uygulaması'nı (KAAN) hayata geçirdiklerini söyledi.

Demirci, özel güvenlik hizmetinin genel güvenlik konseptinin bir parçası olduğuna işaret ederek, özel güvenlik görevlilerinin sunduğu hizmet kalitesini yükseltecek projeler geliştirdiklerini bildirdi.

Bu projelerden birinin ÖZGE olduğunu dile getiren Demirci, bununla özel güvenlik görevlilerine verilen eğitimlerin mevcut aksaklıklar ortadan kaldırılacak şekilde bilimsel süreçlerle yapılandırıldığını anlattı.

Uğur Demirci, ilgili mevzuat değişikliği sonrası bu yılın ikinci yarısı itibarıyla yeni sistemde eğitimlere başlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni eğitimlerimiz ne getiriyor? Beceri temelli modüler eğitime geçiyoruz. Bu andan itibaren hem alan eğitimlerinde hem de temel ve yenileme eğitimlerinde artık sadece teorik bilgiyi kapsayan değil, uygulamaları da kapsayan, özel güvenlik görevlilerimizin alanda sunması gereken hizmeti birebir karşılayacak becerileri de doğrudan edinebileceği eğitim sistemine geçmiş olacağız. Böylelikle özel güvenlik görevlilerinin profesyonelleşme düzeylerinin artmasını umuyoruz."

Kaynak: AA

Ömer Çağırıcı, Güvenlik, Politika, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel Güvenlik Görevlilerine Yıpranma Payı Talebi - Son Dakika

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