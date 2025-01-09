Özel Halk Otobüsleri Zam Talep Etti

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TÜM Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara, artan maliyetler nedeniyle Ankara'da şehir içi ulaşıma zam yapılmasını talep etti.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara ve beraberindeki özel halk otobüsü şoförleri, Ankara'da şehir içi ulaşıma zam yapılması ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından kendilerine verilen desteğin devam etmesi talebiyle Yenimahalle ilçesindeki Başkent İlçe Terminali'nde bir araya geldi. Kurtuluş Kara, artan maliyetler nedeniyle zor durumda olduklarını belirterek, SGK borçları nedeniyle ABB hesaplarını da bloke konulduğunu ve bu süreçte belediyeden destek alamayacaklarını söyledi. Kamu hizmeti görevi yaptıklarını söyleyen Kara, " Türkiye'de 28 bini aşkın özel halk otobüsü esnafıyız. Biz dilenci değiliz. Biz taşıdığımız yolcunun, vermiş olduğumuz emeğin, cebimizden harcamış olduğumuz, borçlandığımız paraların hakkını istiyoruz. En kısa zamanda zam talebimiz ve gelir destekleri için kalıcı bir çözüm istiyoruz. Hükümetimiz belediyeleri nasıl süspanse ediyorsa belediyeler de özel halk otobüslerini süspanse etsin. Bir an önce bu hesaplardan hacizlerin kaldırılmasını rica ediyoruz. Taksite bağlayalım, yapılandırma yapalım. Yani bu kadar da belediyelere yüklenme olmasın. Belediyeler de bizim esnaflarımızın geri desteklerini gününde ödesin, vatandaşlarımız mağdur olmasın" dedi.

Kara, "20 Ocak'ta kontak kapatacağız. Ola ki kontak kapatılmazsa 22 kalem ücretsiz bir de abonmanı taşımayacağız. Cezalarına katlanacağız gerekirse taşımayacağız" diye konuştu.