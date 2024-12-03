Özel Halk Otobüsü Sahiplerinden İBB'ye Ödeme Eylemi - Son Dakika
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Özel Halk Otobüsü Sahiplerinden İBB'ye Ödeme Eylemi

Özel Halk Otobüsü Sahiplerinden İBB\'ye Ödeme Eylemi

İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak, ödemelerinin yapılmadığını belirterek eylem gerçekleştirdi. Otobüs sahipleri, İBB bürokratlarının söz verdikleri halde bir adım atmadıklarını ifade etti.

03.12.2024 03:38  Güncelleme: 03:46
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplanan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, belediye tarafından ödemelerinin yapılmadığını gerekçe göstererek eylem yaptı. Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü avukat Erhan Güneş, "Bizim niyetimiz İstanbul halkını mağdur etmek değil. Ama biz mayıs ayından beri bu Saraçhane'ye dördüncü gelişimiz. Biz her gelişimizde İBB bürokratları bize 'Bugün çözeceğiz, yarın çözeceğiz, seçimden sonra kredi çekeceğiz, ticari araç alım ihalesinden gelecek paralarla alacaklarınızı vereceğiz' dediler. Bugüne kadar 6 ay geçti, biz bir adım ileri gidemedik" dedi.

İstanbul'da İETT'ye bağlı özel halk otobüslerinin sahipleri akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplandı. Belediye binası önünde bir araya gelen araç sahipleri, İBB'den ödemelerini alamadıklarını ileri sürerek tepkilerini dile getirdi. Otobüs sahipleri araçlarını İBB önüne getirmek istedi ancak polis ekipleri belediye binası önünde geniş güvenlik önlemi alarak otobüsleri Yenikapı miting alanına yönlendirdi. Polis ekipleri ile otobüs sahipleri arasındaki kısa konuşmanın ardından belediye binası önüne temsili iki özel halk otobüsü getirildi. Otobüsler belediye binası önüne geldiğinde ise otobüs sahipleri alkışlarla tepkilerini dile getirdi.

"6 AY GEÇTİ BİR ADIM İLERİ GİDEMEDİK"

İBB önünde toplanan grup adına açıklama yapan Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü avukat Erhan Güneş, "Biz değerli İstanbullulara artık bu işi yürütemeyeceğimizi, durma noktasına geldiğimizi anlatmamız gerekiyor. Bizim niyetimiz İstanbul halkını mağdur etmek değil. Ama biz mayıs ayından beri bu Saraçhaneye dördüncü gelişimiz. Biz her gelişimizde İBB bürokratları bize 'Bugün çözeceğiz, yarın çözeceğiz, seçimden sonra kredi çekeceğiz, ticari araç alım ihalesinden gelecek paralarla alacaklarınızı vereceğiz' dediler. Bugüne kadar 6 ay geçti biz bir adım ileri gidemedik. Bizim İstanbul'da 3 bin 41 aracımız var, araç başına da 2 milyon alacağımız var. Bizler artık tekerimizi döndüremiyoruz. Herhangi bir şekilde evimize çoluğumuza çocuğumuza para veremiyoruz. Esnafın içerisinde ticari sicili bozulmayan hiç kimse kalmadı" dedi.

Ödemelerin yapılmaması durumunda kontak kapatma yoluna gideceklerini ifade eden Güneş, İETT Genel Müdürlüğü'nün kendilerine psikolojik baskı yaptığını iddia etti. İETT'nin kendi muayene kriterlerini uyguladığını belirten Güneş, "İETT Genel Müdürlüğü'nün psikolojik baskısından mobbinginden bıktık. Öncelikle İETT Genel Müdürlüğü'nde TÜVTÜRK muayene kriterleri uygulanmıyor. İETT Genel Müdürü kendine özel 240 tane muayene kriteri oluşturmuş. 240 muayene kriteri bizim yönergemizde olmayan teknik şartnamemizde olmayan şartlardır. Araçlarımızı kendi muayene istasyonlarında çekiyor. Muayene istasyonlarında gereksiz can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacak kusurlardan, araçların saatlerini kesiyor. Araçlarımızın saatlerini kestiği için seferden men ediliyor. İstanbul halkı burada mağdur oluyor. Biz de mağdur oluyoruz. İETT Genel Müdürlüğü'nün derhal bu mobbinge son vermesi gerekiyor" dedi. Grup açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Özel Halk Otobüsü Sahiplerinden İBB'ye Ödeme Eylemi - Son Dakika

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