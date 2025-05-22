İSTANBUL'da ödemeleri alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatan özel halk otobüsü şoförleri İBB ile anlaştı. İstanbul Özel Halk Otobüsü Sahipleri Esnaf Odası Başkanı Ovacık yaptığı yazılı açıklamada " Rakam söylemek doğru olmaz ama şirket yöneticilerimiz ile bir ödeme konusunda mutabık kalındı. Araçlarımız park halinde 15-20 dakika içerisinde hatlar çalışacak" dedi.

Ovacık yaptığı yazılı açıklamada "4. ve 5.aylarda da ödeme alamadık bu nedenle bu aşamaya gelindi, rakam söylemek doğru olmaz ama şirket yöneticilerimiz ile bir ödeme konusunda mutabık kalındı. Araçlarımız park halinde 15-20 dakika içerisinde hatlar çalışacak. Şu an İBB'deyiz basın açıklamasını hazırlıyoruz. 20 dakikaya açıklama yaparız" dedi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB'den yapılan yazılı açıklamada ise "İstanbul'da görev yapan 3 bin 20 Özel Halk Otobüsü'nden bin 930 adedi 22 Mayıs 2025 tarihinde sefere çıkmamıştır. Diğer bin 90 Özel Halk Otobüsü ise görevini sürdürmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT Genel Müdürlüğü'nün aldığı önlemler ve ek seferler ile İstanbul'da yolcu mağduriyeti oluşturacak ciddi bir durum oluşmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve Özel Halk Otobüsleri Temsilcileri ile bugün yapılan görüşmede 2025 yılı ödeme planı üzerinde mutabık kalınmış ve bin 930 otobüsün katıldığı eylem sona ermiştir. İBB ve İETT, İstanbul'da Toplu Ulaşımın aksamaması ve her geçen gün daha iyi seviyeye ulaşması için çalışmalarına kararlıkla devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "ifadeleri yer aldı.