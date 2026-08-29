Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapıldı - Son Dakika
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Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapıldı

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Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerin denetim muafiyetlerini ve cihaz zorunluluklarını güncelledi.

Sağlık Bakanlığınca, Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

"Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) akreditasyon belgesi alan özel hastanelerin olağan denetimlerden muafiyet süreleri yeniden düzenlendi.

Buna göre TÜSKA tarafından platin veya altın kategorisinde belgelendirilen özel hastaneler 3 yıl, gümüş kategorisinde belgelendirilenler 2 yıl, bronz kategorisinde belgelendirilenler ise 1 yıl boyunca olağan denetimlerden muaf tutulacak.

Özel hastanelerde bulunması gereken röntgen cihazına ilişkin düzenlemede, bir adet seyyar röntgen cihazı veya en az 500 mA gücünde röntgen cihazı bulundurma zorunluluğu getirildi.

Röntgen cihazının, yerinde hizmet alımı yoluyla özel hastanede bulundurulması halinde de bu zorunluluk yerine getirilmiş sayılacak.

Özel hastanelerde, hasta kabulü ve tedavi edilen uzmanlık dallarının gerektirdiği tıbbi biyokimya ve/veya tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarının bulunması zorunlu olacak.

Belirli bir alanda sağlık hizmeti sunan özel hastaneler bu zorunluluğu yerinde hizmet alımı yoluyla da karşılayabilecek.

Özel hastanenin açmak istediği tıbbi biyokimya ve/veya tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı için uzman tabip kadrosunun bulunmaması durumunda, hastanenin talebi üzerine ilgili uzmanlık dalında Bakanlıkça kadro verilebilecek.

Özel hastanelerde bulunan tüm birimlerin Yönetmelikle belirlenmiş asgari fiziki standartlara ilişkin ölçülerde yüzde 2'ye kadar sapmalara izin veren oran yüzde 5'e çıkarıldı.

Uzmanlık kadrosuyla ilgili düzenlemede, daha önce "Vakıf üniversiteleriyle işbirliği protokolü bulunan" özel hastaneler için kullanılan ifade "Bakanlıkça onaylanmış uzmanlık eğitim programı bulunan" şeklinde değiştirildi.

Tabiplerin görevlendirilmesine ilişkin düzenlemede ise özel sağlık kuruluşlarındaki kadrolu tabiplerden görevlendirme yapılmasına ilişkin "öncelikle" ifadesi "tercihen" olarak değiştirildi.

Muayenehaneden gelen hastalara uygulanacak müdahalelere ilişkin düzenlemede de değişikliğe gidildi.

Buna göre, sözleşme imzalanan hastanede muayenehaneden gelen hastaya öngörülen müdahalenin yapılamadığı durumlarda, tabibin istediği başka bir hastanede işlemin yapılabilmesi için ilgili il sağlık müdürlüğünce vaka bazlı özel izin verilebilecek.

Bu iznin istenmesi, izin talebinin değerlendirme kriterleri ve değerlendirme süreci ile iznin acil hallerde, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, 30 Ocak 2025 tarihinden önce ruhsatlandırılmış özel hastanelerin yönetmelikte yer alan fiziki şartlardan muaf tutulması düzenlendi.

Bu muafiyet, 30 Ocak 2025 itibarıyla özel hastanelerce yapılan değişikliklerle Yönetmeliğin geçici 2'nci maddesi kapsamındaki özel hastaneler için uygulanmayacak.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapıldı - Son Dakika

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