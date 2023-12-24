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Özel İdare ekipleri mahsur kalan vatandaşlara yardım etti - Son Dakika
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Özel İdare ekipleri mahsur kalan vatandaşlara yardım etti

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalanların imdadına Özel İdare ekipleri yetişti. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, elverişsiz hava şartlarına rağmen mahsur kalan vatandaşları ve araçlarını kurtardı. Mahsur kalan vatandaşlar, özel idare ekiplerine ve yardımda bulunan köy imamına teşekkür etti.

Özel İdare ekipleri mahsur kalan vatandaşlara yardım etti
24.12.2023 - 22:24,
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Tipide mahsur kalan vatandaşların imdadına özel idare ekipleri yetişti

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalanların imdadına Özel İdare ekipleri yetişti. Mahsur kalan vatandaşları ve araçlarını saplandıkları yerden kurtardı.

Meteoroloji'nin yaptığı uyarı ardından Bitlis'in Ahlat ilçesindeki yüksek rakımlı köylerde kar ve tipi etkili oldu. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar ve tipi nedeniyle Ahlat ilçesindeki bazı köy yollarından mahsur kalanların imdadına Ahlat İlçe Özel İdare ekipleri yetişti. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri elverişsiz hava şartlarına rağmen Otluyazı grup köy yolu, Serinbayır Köyü ve Güzelsu köy yolu olmak üzere 3 ayrı noktada mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Develik Köyü'nden hasta ziyaretinden dönen Sinan Denizci, Fasih Denizci ve Oktay Denizci'nin içinde bulunan araçta Otluyazı Köyü yakınlarında kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye giden Ahlat İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri mahsur kalan vatandaşları ve araçlarını saplandıkları yerden kurtardı.

Yaklaşık 3 saatlik zorlu bir süreçten sonra Ahlat İlçe Özel İdare ekiplerinin kendilerine ulaştıklarını ve kurtardıklarını belirten araç sürücüsü Sinan Denizci, "Develik Köyü'nde hasta ziyaretinden dönüyorduk. Akçaören ile Otluyazı köy yolunda kar ve tipi nedeniyle aracımız kara saplandı. Kendi imkanlarımızla aracımızı çıkarmaya çalıştık. Bu arada telefonla ulaştığımız Akçaören Köyü imamı Burak Polat ve bir köylüde bizim yardımımıza geldi ama ne yaptıysak aracımızı kurtaramadık. Daha sonra Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü sayın Seyfettin Gündoğan'a ulaşarak yardım talebinde bulunduk. Sağ olsunlar hemen özel idare ekipleri imdadımıza yetişti ve bizi mahsur kaldığımız yerden kurtardılar. Zor bir gün geçirdik aracımızın yakıtı bitmek üzereydi. Bizlere yardımda bulunan Akçaören Köyü imamı Burak Polat'a ve bizleri bulunduğumuz yerden kurtaran özel idare ekiplerine ve Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü sayın Seyfettin Gündoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Devletimize zeval vermesin" dedi.

Kaynak: İHA
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