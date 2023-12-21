 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Özel öğrenciler asırlık teknikle halı dokuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Özel öğrenciler asırlık teknikle halı dokuyor

Bingöl'de Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda açılan el sanatları atölyesinde özel öğrenciler, asırlık teknikle halı dokuması yapıyor. Öğrenciler, halı dokuması yaparken el becerilerini geliştiriyor ve sosyalleşiyor. Ayrıca, renkleri, sayıları ve konsantrasyonu öğreniyorlar.

Özel öğrenciler asırlık teknikle halı dokuyor
21.12.2023 - 03:46,
Abone Ol

Özel öğrenciler asırlık teknikle halı dokuyor

BİNGÖL - Bingöl'de Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda açılan el sanatları atölyesinde özel öğrenciler, asırlık teknikle halı dokuması yapıyor.

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Özel Eğitim Uygulama Okulu, özel öğrencilere çeşitli eğitimler vererek gelişimlerine katkı sağlıyor. Okulda geçtiğimiz yıllarda açılan el sanatları atölyesi, öğrencilerin el becerilerinin gelişmesi ve sosyalleşmesi açısından büyük önem taşıyor. El sanatları atölyesinde özel öğrenciler, asırlık teknikle ilmik ilmik halı dokuyor. Öğretmenlerin eşliğinde eğitim alan öğrenciler, halı dokuması yaparken hem renkleri, hem sayıları hem de konsantre olmayı öğreniyor.

Öğrencileri halı dokuması yaparken önemli gelişimler gösterdiğini belirten Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mehmet Tokuş, "Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak 3 kademeden oluşmakta. Birinci kademede ilkokul düzeyindeki öğrencilerimiz eğitim görmekte, ikinci kademe ortaokul, üçüncü kademe ise lise düzeyinde eğitim görüyor. Toplamda 126 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizi evlerinden alıp okulumuzda eğitimlerini verdikten sonra tekrar evlerine gönderiyoruz. Okulumuz içerisinde farklı atölyelerimiz bulunuyor. Bu atölyelerimizden biri de el sanatları atölyemiz. El sanatları atölyemizde öğrencilerimizle birlikte geleneksel el sanatlarımızdan olan halı dokuması yapılıyor. Çocuklarımız halı dokuması yaparken en başta sosyalleşiyorlar, parmak motor kasları gelişiyor, kolları, zihinleri gelişiyor. Sayıları öğreniyorlar burada, renkleri öğreniyorlar, nasıl dokuyacaklarını öğreniyorlar. Bu tabi ki diğer derslere de yansıyor. Burada kaç ip dokuyacağını bilen bir öğrenci, matematik dersinde başarılı oluyor. Öz denetimleri gelişiyor, bağımsız hareket edebiliyorlar. Bağımsız hareket etmeleri de onların sosyalleşmesi açısından çok önemli bir unsur oluyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Milli Eğitim Müdürlüğü, Bingöl, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel öğrenciler asırlık teknikle halı dokuyor - Son Dakika


00:04
Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme
23:33
İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar
23:31
Annesine ait araçla gittiği dağlık alanda kendini astı Annesine ait araçla gittiği dağlık alanda kendini astı
23:10
Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı
22:42
Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı
22:38
Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47
BMGK'da Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi BMGK'da Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi

Son Dakika
00:04 Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme
23:33 İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar
23:31 Annesine ait araçla gittiği dağlık alanda kendini astı
23:10 Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı
22:42 Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı
22:38 Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47 BMGK'da Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38 Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32 Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz
21:18 Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 hedef imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 04:32:58. #1.13#
SON DAKİKA: Özel öğrenciler asırlık teknikle halı dokuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement