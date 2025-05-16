Özel Öğrenciler Engelli Kedi Evi'nde Anlamlı Buluşma Gerçekleştirdi

(İZMİR) - Konak Belediyesi, Hamdi Dalan Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerini Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde misafir ederek anlamlı bir buluşmaya imza attı. Buluşmada öğrenciler merkezde tedavi gören can dostlarla vakit geçirdi.

Konak Belediyesi'nin Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, Engelliler Haftası kapsamında bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Hamdi Dalan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun özel öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte merkezi ziyaret ederek can dostlarla bir araya geldi.

Çalışmalar hakkında veteriner hekimlerden ayrıntılı bilgi alan ve merkezi gezen çocuklara, hayvan sevgisi ve hayvanlara nasıl davranılması gerektiği ile ilgili bilgiler verildi. Çocuklar merkezdeki engelli kedileri severek hayvanları daha yakından tanıma imkanı buldu.

Buluşmada öğrenciler, merkezde tedavi gören hayvanları kalbini, sonra da kendi kalplerini dinleyerek, "Kalplerimiz aynı atıyor. Can dostlarımıza hep birlikte sahip çıkalım" mesajı verdi. Çocuklara günün anısına çeşitli hediyeler de takdim edildi.